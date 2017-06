Guindos revela que CCAA e concellos retiraron elevados depósitos de Popular, pero non a Seguridade Social

O ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, pronunciouse sobre a fuga de depósitos por parte de administracións públicas no Banco Popular días antes da súa resolución e posterior venda por un euro ao Banco Santander, asegurando que "houbo comunidades autónomas e concellos que retiraron cantidades fortes de depósitos do banco".

O ministro de Economía, Luís de Guindos, na Comisión de Economía | Fonte: Europa Press

Ante as informacións de que a Seguridade Social retirou depósitos nos últimos días, Guindos aclarou que esta Administración "mantivo un saldo moi superior da media habitual que tiña na devandita entidade nos últimos días", asegurou.

"Si é certo que houbo comunidades autónomas e concellos que retiraron cantidades fortes de depósitos do banco", revelou, durante a súa comparecencia ante a Comisión de Economía do Congreso para dar conta da resolución e venda do Popular.

Segundo datos da Seguridade Social aos que tivo acceso Europa Press, o saldo total nas contas de Popular o día 7 de xuño era superior ao saldo medio diario do período que vai de agosto de 2016 a maio de 2017, que foi de 1.098,5 millóns de euros. O saldo en decembro de 2016 era inferior ao que había os meses anteriores posto que se fixo fronte á paga extra das pensións.