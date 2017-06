De Guindos, convencido de que Santander captará os 7.000 millóns para cubrir capital de Popular

O ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, afirmou que "loxicamente" acometer unha ampliación de capital de 7.000 millóns de euros "non é especialmente sinxelo", pero "todo parece indicar que o Banco Santander vaino a facer".

Luís de Guindos na rolda de prensa tras o Consello de Ministros | Fonte: Europa Press

"A cuestión non é o euro (de prezo simbólico fixado para comprar Popular) a cuestión é que (Santander) ten que facer unha ampliación de capital de 7.000 millóns de euros", indicou De Guindos en relación co prezo de troco por Popular, que se fixou nun euro.

Santander deu a coñecer tras acometer a venda de Popular que debería ampliar capital en, aproximadamente, 7.000 millóns de euros. "Loxicamente, levantar 7.000 millóns de euros non é especialmente sinxelo, aínda que todo parece indicar que o Banco Santander vaino a facer", apuntou o ministro.

O titular de Economía manifestou que "sería boísimo" e "oxalá" entrase na poxa por Popular un banco estranxeiro. "Cando un é o ministro de Economía e atópase coa situación das últimas semanas, o que desexa é que haxa xente que faga moitas ofertas", sinalou De Guindos, para quen isto sería positivo porque "a alternativa é o peche e o concurso".

"Popular non é o mesmo que Bankia nin que Catalunya Caixa", manifestou o ministro, para quen "non era o mesmo nin desde o punto de vista do goberno corporativo". "A diferenza é que o Popular non vai custar un duro de recursos públicos", engadiu.