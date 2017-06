Accionistas minoritarios de Popular subscriben as explicacións de Guindos e culpan a Saracho

Accionistas minoritarios do Popular, agrupados a través da Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) e do despacho Cremades & Calvo Sotelo, subscribiron as explicacións dadas polo ministro de Economía e Competitividade, Luís de Guindos, na Comisión de Economía do Congreso sobre as causas da resolución do Banco Popular, e aproveitaron para culpar ao expresidente do banco Emilio Saracho do final que tivo a entidade.

"Subscribimos o discurso que deu o ministro", indicaron a Europa Press fontes de Aemec, que entenden que o culpable da situación da entidade é a súa expresidente Emilio Saracho, ao que pedirán responsabilidades, así como ao seu consello de administración.

Aemec, que agrupa a 385 accionistas que representan o 3,5% do capital do banco, presentou ante a Fiscalía Anticorrupción da Audiencia Nacional unha demanda contra os xestores da entidade bancaria, entre os que figuran o seu expresidente Emilio Saracho e o investidor mexicano Antonio do Val.

A denuncia expón dúas liñas de investigación. Por unha banda, a agrupación pide que se estude se houbo ou non unha "manipulación do prezo da acción" e, por outro, que analicen a administración que levaron os xestores nos últimos meses.