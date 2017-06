Coren prevé entrar no mercado de China continental a finais de verán

O director xeral de Coren, Emilio Rial, prevé que esta cooperativa ourensá exporte a China continental a finais de verán, con especial atención á carne de porco alimentado con castañas.

Director xeral de Coren, Emilio Rial | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista na Radio Galega, Rial subliñou que Hong Kong --China non continental-- xa é na actualidade uno dos principais mercados no exterior de Coren, pero esperan aumentar a súa presenza no país asiático cos contactos que realiza nestes momentos a Xunta en Pequín acompañado de directivos de empresas galegas.

Neste sentido, apunta que China "é un obxectivo de toda Europa, en xeral, con 1.400 millóns de habitantes", principalmente tras o peche do mercado ruso aos produtos da UE.

Así mesmo, sinala que na actualidade teñen boas vendas en Xapón, "un país máis exquisitos á hora dos temas culinarios e das esixencias alimentarias", onde a castaña "é un produto de excelencia" para alimentar os porcos con castañas".