Condenado a unha multa un ourensán acusado de contactar con menores con fins sexuais

A Audiencia Provincial de Ourense absolveu a un home acusado por tres menores de dous delitos de agresión sexual, abuso sexual tentado e abuso sexual continuado, aínda que o condenou ao pago de 5.400 euros de multa por outro delito de abuso sexual, relacionado con contactar con menores de idade con fins sexuais.

Fiscalía e acusación particular reclamaban un total de 26 anos de presión polos feitos que tiveron lugar entre verán de 2014 e xaneiro de 2015, cando o presunto agresor entrou en contacto con tres menores a través de Internet e co seu móbil, baixo o pseudónimo de "J."

A petición máis alta, 14 anos, correspondía a un menor co que quedara polo menos en dúas ocasións e co que, supostamente, mantivera relacións sexuais que empregaba como ameaza para dobregar a súa vontade.

En xaneiro de 2015, o denunciante relatou unha agresión sexual despois de concertar con el unha cita por teléfono baixo a ameaza de que se non lle ía a "foder a vida". Supostamente, o acusado recolleulle nunha furgoneta nas inmediacións da Estación de San Francisco e obrigoulle a realizarlle unha felación e manter relacións sexuais "sen consentimento".

A sentenza considera que na declaración do denunciante "hai unha quebra da coherencia interna" por non lembrar "de maneira espontánea" durante o xuízo cal fora a ameaza referida polo acusado. O mozo limitouse "a responder afirmativamente" cando fiscalía lle lembrou a expresión.

SEN PROBAS DAS MENSAXES AMEAZANTES

Ademais, sinala que tampouco hai "proba obxectiva" de que o acusado lle enviase mensaxes ameazantes. Así, a pesar de que sostén que o acusado lle forzou a borrar as mensaxes do día dos feitos, nos whatsapp que o acusado lle enviou tras a suposta agresión o denunciante "responde sen recriminarlle nada".

A sentenza tampouco estima "probada a violencia ou intimidación" do delito de agresión sexual na furgoneta.

En relación á denuncia dun menor afectado de minusvalía do 68% e ao que o acusado, supostamente, pediría fotografías de contido sexual, a sentenza resalta que durante o xuízo ningún das testemuñas fixo manifestación algunha respecto diso.

Sobre as presións do acusado para quedar co denunciante e "facer cousas da mesma índole" que as fotos de contido sexual, o xuíz destaca que ambos "nin sequera chegaron a coincidir fisicamente", co que non puido darse "principio á execución", esencial para a tentativa de abuso.

O home tamén se enfrontaba a unha petición de nove anos por abuso sexual sobre un menor de 13 anos en setembro de 2014. O escrito de Fiscalía revelaba que o home usou o mesmo método que nos outros dous casos, e mesmo que "chegou a regalar un móbil" ao menor para contactar con el.

As diferentes versións relatadas polo menor e a falta de persistencia ao longo da instrución e durante o xuízo determinaron a absolución do acusado en relación a este delito.

MULTA DE 5.400 EUROS

Con todo o xuíz si lle considera autor dun delito de abuso sexual do artigo 183 bis, que se refire a os abusos e agresións sexuais sobre menores de trece anos, por considerar que xa no primeiro contacto con este último menor o denunciante referíralle ter trece anos (aínda que en realidade contaba con doce).

Tamén considera acreditado que a finalidade do acusado era manter relacións sexuais co menor e que chegou a quedar con el en dúas ocasións e mesmo lle regalou un teléfono no que "de maneira reiterada" mandaba mensaxes ao menor para quedar.

Por este motivo condénalle a unha pena de quince meses de multa cunha cota diaria de doce euros, un total de 5.400 euros. A sentenza non é firme. As acusacións e a defensa poden recorrer ante o Tribunal Supremo.