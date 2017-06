A CIG denunciou este luns que, 10 días despois de que o comité de folga do 112 solicitase "formalmente" unha reunión coa Dirección Xeral de Emerxencias da Xunta, a Administración autonómica "non tivo a ben dar unha resposta" ás "solicitudes de diálogo" do persoal.

A través dun comunicado, a central sindical apuntou que o pasado 2 de xuño, representantes do cadro de persoal do servizo de emerxencias entregaron no Rexistro da Xunta un requirimento para que a Administración "abrise unha vía de interlocución cos traballadores" co obxectivo de "pechar o conflito canto antes".

O comité de folga considera "que esta demora inxustificada" na resposta "entra en contradición coas declaracións reiteradas" do director xeral Luís Menor, que dixo estar disposto a "mediar para a resolución da folga".

"Dá a sensación de que a Xunta está interesada en prolongar unha situación dramática que podería usar como pretexto para xustificarse ante o máis que probable risco de que o 112 véxase incapacitado para dar resposta a emerxencias de gran calado", dixo o sindicato.

Tras 57 días de folga, o comité manifestou a súa disposición a "incrementar a intensidade da acción" e a prolongar as mobilizacións o tempo "que sexa necesario", así como a "activar todos os mecanismos" ao seu alcance para facer "ouvir a súa voz".

"Non imos consentir que o traslado caprichoso da central do 112 supoña unha diminución do noso poder adquisitivo", dixeron, tras o que precisaron que "calquera tipo de traxedia ou neglixencia derivada do caos provocado no 112 ten un claro e único responsable: o goberno autonómico".