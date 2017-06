O ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, recoñeceu que "algo debeu de fallar" para que Popular chegase á situación na que estaba a semana pasada, pero confesou que el soamente mira "para adiante".

"Debeu fallar algo. Se cadra tiñamos que mirar máis na propia entidade", apuntou De Guindos durante a súa intervención na Comisión de Economía do Congreso para explicar a resolución e venda de Popular a Santander.

No entanto, o titular de Economía apuntou que, "desde logo, nin o supervisor (BCE), nin o Goberno, nin o Banco de España, nin a CNMV son os que determinan as decisións que toma unha entidade ao longo do tempo".

"Unha das grandes tristezas de todo isto é que o Popular fai quince anos era un banco exemplar", lamentou De Guindos, que recoñeceu que ten as súas propias "formulacións sobre que se fixo ben ou mal".

"Soamente miro para adiante. Se miro para atrás un acaba converténdose en estatua de sal, non avanza moito", apuntou o titular de Economía, para quen "neste caso, independentemente dos erros, os danos da situación de Banco Popular minimizáronse".

Durante a súa intervención, o ministro achacou á falta de concreción por parte da súa expresidente Emilio Saracho sobre a folla de ruta do banco durante a xunta ordinaria de accionistas celebrada en abril, así como á reexpresión das contas da entidade e ás rebaixas nas cualificacións crediticias do banco as diferentes caídas no prezo da acción experimentadas por Popular os días previos á súa resolución e posterior venda.