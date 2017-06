Pilar Cancela perfílase como unha das representantes de Galicia na executiva de Pedro Sánchez

A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, perfílase cando menos como unha das representantes de Galicia na nova executiva federal liderada por Pedro Sánchez.

O madrileño está a ultimar estes días a composición do seu equipo -- que someterá á ratificación do congreso do PSOE o próximo fin de semana-- e, aínda que esta designación aínda non está pechada, fontes socialistas deron por feito a Europa Press que se producirá.

No haber desta compostelá nada en Stuttgart está a súa proximidade con Pedro Sánchez, quen na súa anterior etapa chegouna a situar no goberno que prevía formar e, posteriormente, levantouna á presidencia da Comisión de Igualdade do Congreso.

A iso súmase o labor que veu desenvolvendo como presidenta da xestora do PSdeG a partir da dimisión de José Ramón Gómez Besteiro como secretario xeral hai case un ano e tres meses.

LECTURA GALEGA

De ocupar un asento en Ferraz, Cancela non podería competir polas rendas da federación galega en canto se abra o proceso, dado que Pedro Sánchez xa avanzou que na súa directiva non haberá sitio para os 'baróns' territoriais.

Polo momento, nas súas declaracións públicas, ela mesma declinou descartarse ou proporse para liderar o PSdeG e, ademais, afirmou que espera que Galicia "manteña ou mellore" a súa representación na directiva do PSOE en Madrid.

GALEGOS EN FERRAZ

Na anterior etapa de Pedro Sánchez, o único galego membro de Ferraz era o propio Besteiro, pero abandonou o posto xunto coas súas responsabilidades orgánicas en Galicia por mor dunha decena de imputacións xudiciais.

Como membro nato, ademais, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, podía acudir ás reunións do PSOE en representación da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).