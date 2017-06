Os Xulgados especializados en cláusulas chan rexistran 1.986 demandas nunha semana a través do sistema electrónico

Na primeira semana de funcionamento dos Xulgados de Primeira Instancia especializados nos litixios relacionados coas coñecidas como cláusulas chan presentáronse 1.986 demandas a través do sistema estatal de notificacións telemáticas 'Lexnet'. A media anual de procedementos ordinarios durante o últimos cinco anos foi de 123.511, o que permite estimar un incremento do 73,4 por cento se se mantivese o volume de solicitudes.

A cifra inclúe as demandas referidas ás condicións xerais incluídas en contratos de financiamento con garantías reais inmobiliarias cuxo prestatario sexa unha persoa física presentadas de forma electrónica entre o 1 de xuño e as 15.00 horas do 8 de xuño, segundo os datos facilitados ao Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) polo Ministerio de Xustiza.

Cantabria, Cataluña, Navarra e País Vasco son as únicas Comunidades Autónomas que non teñen implantado este sistema electrónico, co que si contan as 13 rexións restantes.

Tendo en conta que os datos corresponden só á primeira semana de funcionamento, a proxección desta cifra a un ano natural suporía que serían 90.611 as demandas de procedementos ordinarios sobre condicións xerais rexistradas nos órganos xudiciais especializados.

Nestas 13 Comunidades Autónomas, a media anual de procedimientos ordinarios --sen incluír os procedementos verbais nin os monitorios-- durante o últimos cinco anos foi de 123.511. A proxección do dato coñecido este luns permite estimar nun 73,4 por cento o incremento anual dos procedementos ordinarios como consecuencia do ingreso de litixios sobre condicións xerais da contratación.

Estes asuntos refírense, entre outros, a cláusulas chan, vencemento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca ou hipotecas multidivisa.