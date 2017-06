O ICAC solicita información a PwC sobre a reexpresión das contas de Popular

O Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas (ICAC), dependente do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, solicitou información ao auditor de Popular, PwC, en relación coa reexpresión das súas contas correspondentes ao exercicio 2016.

Así o explicou o titular da carteira de Economía, Luís de Guindos, durante a súa intervención na Comisión de Economía do Congreso para dar conta sobre a resolución e posterior venda da entidade a Santander.

Popular informou o pasado 3 de abril á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de que non reformularía as contas do exercicio 2016, pero si tiña previsto incluír as correccións oportunas de forma retroactiva nos estados financeiros do primeiro semestre tras unha auditoría interna da carteira de crédito e da ampliación de capital.

O ministro de Economía cuestionouse como o mesmo auditor que deu por bos os resultados de 2016 días despois sinalou que eran necesarias máis provisións. Por iso é polo que o ICAC decidiu solicitar máis información ao auditor para aclarar este extremo.

De Guindos negou que o ICAC abrise un expediente formal contra a auditora por este tema e reiterou que se trata dunha mera petición de información.

"Aquí había un auditor que era exactamente o mesmo que poucas semanas despois de pechar as contas fai unha serie de cambios. É lóxico que o responsable dos auditores pregunte cales foron esas razóns", engadiu.

Por outra banda, preguntado sobre que auditora realizou a evalución independente que tomou como referencia a Xunta Única de Resolución (JUR) para iniciar o proceso de resolución de Popular, De Guindos rexeitou facer comentarios.

No entanto, explicou que o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) contratou a un banco de investimento e a asesores legais para contactar coas diferentes entidades no marco da venda, aínda que non detallou cales foron.