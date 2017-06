Guindos afirma que o Santander poderá manter créditos fiscais do Popular se paga a súa garantía

O ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luis de Guindos, afirmou este luns no Congreso que o Santander poderá manter os créditos fiscais do Banco Popular, adquirido pola entidade presidida por Ana Botón, se paga ao Tesouro público a súa garantía.

Durante a comparecencia do ministro ante a Comisión de Economía do Congreso, o PSOE cifrara en ata 1.800 millóns de euros as perdas que podería supor para o Estado a contabilización de créditos fiscais con aval do Estado como capital regulatorio no caso do Popular.

Durante a súa intervención, Guindos subliñou que a operación se realizou sen destinar "nin un só euro de recursos públicos, nin presente nin futuro", nin tampouco existen "garantías ao Santander".

"Coas DTA (Deferred Tax Assets), unicamente se considera capital regulatorio de primeira calidade se se cumpre a condición de pagar a contía que ten que pagar e que se acordou coa Comisión Europea para que non houbese ningún tipo de axuda pública", explicou o ministro.

No caso da absorción do Popular, dixo que "se existen ese tipo de activos, e o comprador continúa pagando esa garantía ao Tesouro español, pois loxicamente poderá seguir mantendo esas DTA como capital regulatorio".

A TEORÍA DA CONSPIRACIÓN

Outras das dúbidas expresadas pola oposición durante a intervención do ministro foi a do prezo de venda do Popular a un euro, a pesar do valor patrimonial positivo, e a diferente actuación da Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), que este luns prohibiu as operacións en curto de Liberbank durante un mes.

Guindos dixo respecto disto último que a CNMV é unha entidade "independente do Goberno". "Considerou que non debía facelo e deu liquidez ao valor", respondeu, conciso, ante esta pregunta de varios grupos.

Respecto dunha posible depreciación consentida, como acusou Unidos Podemos, Guindos atribuíu esta postura a unha "teoría da conspiración". "A conspiración é o fácil: a caste, as elites...", ironizou o ministro.

Doutra banda, respondeu á referencia cinematográfica do deputado Alberto Montero --que aludiu a 'O sexto sentido'--, con outra: 'Os Outros', na que "os mortos son os protagonistas", pero non o saben, nunha referencia aos propios deputados da coalición de esquerdas.