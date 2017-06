A compra de Popular ofreceuse a cinco entidades e soamente dúas asinaron o acordo de confidencialidade

O ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luis de Guindos, explicou que a compra de Popular tras o seu proceso de resolución ofreceuse a cinco entidades financeiras, das que soamente dúas asinaron o acordo de confidencialidade para formar parte do procedemento.

O titular de Economía non desvelou cales son ese cinco entidades, aínda que sinalou que son as que "mostraran certo interese no proceso de venda privada" e que, por tanto, "tiñan xa datos sobre a situación do Popular".

No entanto, a pasada semana fíxose público que as dúas entidades que formaron parte do proceso foron Santander e BBVA, aínda que esta última non chegou a presentar unha oferta.

En opinión de De Guindos, o proceso de venda que se puxo en marcha no marco da resolución foi "aberto, transparente e neutral" e a "oferta gañadora" foi a de Santander, hoxe propietario do 100% das accións do banco e dos seus activos e pasivos "presentes e futuros".

"O prezo de venda resultou superior á valoración da entidade que fixera o experto independente", indicou De Guindos, segundo o cal a entidade presidida por Ana Botín comprometeuse tamén a garantir a liquidez necesaria para asegurar o funcionamento da entidade "desde o mesmo día da operación", de forma que as sucursais de Popular puideron abrir as súas portas o mércores "con total normalidade".

O titular de Economía rexeitou tentar vender Popular a outros bancos nin exercer presións sobre eles. "Se eu me dediquei a vender isto a BBVA, CaixaBank e Bankia, fun un pésimo vendedor", ironizou De Guindos.

"Nin me dediquei a vendelo, nin presiono, nin as entidades se deixan presionar. Houbo dúas entidades que asinaron o acordo e houbo unha oferta que foi a que saíu", sinalou De Guindos, que puxo en valor que o mércores, tras a resolución e venda de Popular, non houbo saídas de depósitos da entidade, a diferenza dos dous días anteriores.

Por outra banda, preguntado pola ampliación de capital acometida por Popular en maio do ano pasado, De Guindos manifestou que "se puñan avisos" e que xulgar se estes eran suficientes ou non "é cuestión de opinións". "Nese momento subscribiuse e os xulgados son absolutamente autónomos para valorar se se deu toda a información", engadiu.