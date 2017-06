O presidente do Parlamento recibe aos gañadores do Premio Estatuto de Autonomía de Galicia de debuxo e redacción

O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, recibiu este luns ao alumnado de ESO dos centros Padre Feijóo-Zorelle, de Ourense, e Sagrado Corazón do Carballiño, gañadores do Premio Estatuto de Autonomía de Galicia nas modalidades de debuxo e redacción escolar.

Concurso Estatuto de Autonomía no Parlamento | Fonte: Europa Press

Durante o encontro, Miguel Santalices explicou aos escolares a historia e o funcionamento da institución e respondeu ás preguntas formuladas polo alumnado.

A visita ao Parlamento, xunto con outras actividades de carácter cultural, era un dos premios contemplados nas bases da convocatoria.