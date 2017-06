Desfeita nun dos últimos castelos que resistiu á doma e castración do Reino de Galicia

Ca jamais se veo vencida”

Así recollen as cantigas a triste historia do castelo da Frouxeira, no Concello de Foz, unha das últimas fortalezas en caer en man dos casteláns no que Zorita deu en chamar a "doma y castración del reino de Galicia".

Neste castelo, estivo desde principios do 1481 e ata case a súa morte, en decembro do 1483, Pero Pardo defendendose bravamente contra as tropas dos Reis Católicos, capitaneadas por Luis de Mudarra e comandadas por Fernando de Acuña, ata que foi traizoado por un dos seus capitáns. Agora este BIC acaba de sufrir unha seria alteración tras o traballo de varias escavadoras sen o permiso de Patrimonio. Máis na web colaboradora Historia de Galicia.