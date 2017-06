A estiba retoma a negociación para evitar 'in extremis' a folga de 48 horas desta semana

Os sindicatos de estibadores e a patronal Anesco reúnense este martes, 13 de xuño, para retomar a negociación do novo convenio tras a reforma do sector, despois do tres días de folga da pasada semana e en vésperas dun paro continuado de 48 horas que comeza o mércores.

Porto de Valencia | Fonte: Europa Press

Trátase da primeira reunión que manterán desde que o pasado 1 de xuño rompesen a negociación e os sindicatos do gremio (Coordinadora de Traballadores do Mar, CC.OO, UXT, CIG e CXT) convocasen un calendario de tres semanas de paros nos portos.

O tres primeiras xornadas de folga, as secundadas o luns, o mércores e o venres da pasada semana, rexistraron un seguimento masivo por parte dos estibadores.

No entanto, os portos lograron manter certa actividade grazas a que as empresas organizaron as súas operacións de carga e descarga nas horas que non estaban afectadas o paro, convocado nas horas impares, e ao cumprimento dos servizos mínimos.

A pesar diso, o tres días de paro ocasionaron unha perda de 36 millóns de euros e desvíos definitivos de tráficos, como os comunicados pola multinacional Maersk no porto de Alxeciras, o primeiro do país, segundo o Ministerio de Fomento.

Á espera do resultado da reunión deste martes, os sindicatos da estiba manteñen convocada a folga de 48 horas consecutivas desta semana (entre as 8.00 horas do mércores 14 e as 8.00 horas do venres 16), ademais doutro tres días de paros parciais para a seguinte (os días 19, 21 e 23 de xuño).

PUNTOS DE CONFLITO.

O principal escollo na negociación entre a patronal e os sindicatos segue sendo a petición dos traballadores de que, tras a reforma, garántase o emprego a todo o colectivo de estibadores.

De feito a ruptura das negociacións de fai quince días tivo lugar porque, segundo as organizacións sindicais, as empresas variaron a súa actitude en relación co compromiso de garantía de emprego que manifestaran anteriormente.

No entanto, a negociación presenta outros dous escollos. Por unha banda, as empresas rexeitan a pretensión sindical de que participen nos centros portuarios de emprego (CPE), ETT's herdeiras das actuais sagep. Consideran que contravendría a libre competencia e a actual reforma do sector, que fixa como voluntaria esta concorrencia.

Do seu lado, os sindicatos non aceptan a intención empresarial de abordar negociacións colectivas porto a porto paralelas á do convenio estatal.

O conflito da estiba, que xa se prolonga máis de catro meses, atópase así nun dos seus momentos máis críticos case un mes despois de que o Goberno lograse aprobar no Congreso o Decreto Lei co que reformou o sector para adecualo á normativa europea, evitar unha multa da UE e mellorar a competitividade dos portos.