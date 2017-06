O Corredor do Morrazo estará cortado ao tráfico tres horas este martes para a realización de voaduras

O Corredor do Morrazo rexistra este martes un corte de tráfico entre as 10,00 e as 13,00 horas co fin de realizar voaduras no treito II para "seguir avanzando nas actuacións de conversión en autovía".

Obras no Corredor do Morrazo | Fonte: Europa Press

Así o informou a Consellería de Infraestruturas, que concretou que este peche ao tráfico "responde á necesidade de garantir a seguridade de usuarios e traballadores".

A Autovía do Morrazo, segundo indica Infraestruturas, "é a maior obra viaria que ten actualmente a Xunta en execución, con obras no treito uno e dous e o treito tres en proceso de contratación, supoñendo un investimento total de 54 millóns de euros".