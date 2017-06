Feridas dúas persoas tras chocar dous turismos en Lalín e outra ao chocar un coche cun farol en Pontevedra

Dúas persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado ao chocar dous turismos no municipio pontevedrés de Lalín e outra ao chocar un vehículo contra un farol en Pontevedra.

Segundo informou o 112 Galicia, o primeiro dos accidentes tivo lugar sobre as 20,00 horas do luns ao chocar dous turismos que circulaban á altura de Anzo, na estrada EP-6005, ao seu paso por Lalín.

Tras recibir a alerta dun particular, o 112 Galicia pasou aviso a Urxencias Sanitarias. Ademais, ata o punto achegáronse os Bombeiros do Deza, axentes de Tráfico e os efectivos do GES e de Protección Civil da localidade.

En concreto, o 061 atendeu a dúas persoas, unha das cales, un home de 29 anos, J.N.C., foi levado ao centro de Atención Primaria de Lalín, e a outra, unha muller de 74 anos, I.V.P., foi trasladada nunha ambulancia asistencial ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.

Tamén, o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 requiriu a intervención do persoal do servizo de mantemento da estrada, que se encargou da limpeza da vía.

CHOQUE CONTRA FAROL

Por outra banda, sobre as 22,00 horas do luns un particular informou ao 112 Galicia doutro accidente en Pontevedra rexistrado cando un coche que circulaba pola estrada de Vilagarcía, á altura de Campañó, levou por diante un farol de iluminación pública.

A pesar de que, o alertante indicou ao 112 Galicia que a condutora estaba ben e fóra do vehículo, Urxencias Sanitarias desprazou ao momento unha ambulancia asistencial que trasladou á persoa ferida, a muller M.M.F.F., de 70 anos, ao Hospital Montecelo.

O CAE 112 Galicia pasou aviso á Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, a Protección Civil e aos Bombeiros da cidade. Ademais, informouse a persoal do Concello polos danos ocasionados na iluminación pública debido ao impacto.