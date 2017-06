Interceptan na Coruña a un condutor ebrio cos seus fillos menores no coche e outro queda durmido na alcoholemia

A Guardia Civil da Coruña interceptou no marco dunha campaña de control de alcol e drogas ao volante a un condutor que deu positivo cando circulaba cos seus fillos menores no vehículo e outro quedou durmido cando se sometía á segunda proba de alcoholemia tras dar positivo na primeira.

Controis da Guadia Civil de Tráfico da Coruña | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, con motivo da campaña de alcol e drogas 'Tispol' que realizou a Dirección Xeral de Tráfico (DXT) desde o 5 ao 11 de xuño de 2017, o Subsector da Agrupación de Tráfico da Guardia Civil da Coruña controlou a 5.901 condutores, dos cales 81 resultaron positivo en alcoholemia e 36, en drogas.

A todas estas persoas que resultaron positivo nas distintas probas "confeccionóuselles as respectivas denuncias administrativas ou atestados para a autoridade xudicial correspondente, segundo o alcance das mesmas", segundo explicou a Benemérita.

Nos controis efectuados nas proximidades de Santiago, resultou positivo en alcoholemia o condutor dun turismo que na primeira proba arroxou un resultado de 1,22 miligramos de alcol por litro de aire expirado e a segunda "non foi capaz a realizala", ao quedar durmido no desenvolvemento da mesma, polo que tivo que "ser espertado polo compoñente do equipo de Atestados que lle practicaba a proba".

"Ante a preocupación por parte dos axentes intervenientes polo estado desta persoa, víronse obrigados a requirir os servizos sanitarios", segundo indica o Instituto Armado, que concreta que finalmente foi trasladado en ambulancia ao Hospital Clínico de Santiago.

DENUNCIA

Doutra banda, o condutor outro turismo, nas inmediacións da Coruña, foi denunciado mediante chamada telefónica da súa exmujer, que advertiu do seu estado ebrio e de que pretendía conducir para devolver aos fillos de ambos, ao seu cargo este fin de semana, á nai.

Unha vez montouse o dispositivo para localizar ao vehículo deu como resultado positivo pouco despois ao ser localizado o condutor cos menores no interior do turismo por unha patrulla do Destacamento da Agrupación de Tráfico da Coruña.

O condutor foi sometido ás probas de alcoholemia, nas que se obtivo 0,98 miligramos de alcol por litro de aire expirado na primeira e na segunda 1,01.

Por iso, foi inmobilizado o vehículo e elaboráronse as dilixencias dirixidas ao xulgado de garda da Coruña, mentres que os menores foron entregados á súa nai, que se trasladou ao lugar da inmovilización.

A Guardia Civil de Tráfico lembra "a incompatibilidade da condución baixo os efectos do alcol ou/e das drogas", por "o gran perigo que supón para o propio condutor, así como para o resto dos usuarios da vía".