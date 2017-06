Galicia, quinta comunidade con máis doazóns de sangue

Os galegos realizaron durante 2016 un total de 111.276 doazóns de sangue, o que sitúa o país no quinto posto no Estado, cun índice de doazóns por cada 1.000 habitantes do 40,93, só superados por Estremadura (43,19), Castela e León (42,93), Asturias (41,66) e Navarra (40,99), mentres que a media estatal foi de 36,62.

Doazón de sangre | Fonte: Europa Press

Trátase de datos extraídos do Informe 2016 sobre a Doazón de Sangue en España, promovido pola Federación Española de Doantes de Sangue (Fedsang), o Comité de Mozos Doantes e a marca Nexcare, no marco da celebración do Día Mundial do Doante de Sangue o 14 de xuño.

As 111.276 doazóns realizadas polos galegos durante 2016 supoñen unha cifra lixeiramente superior á rexistrada en 2015, co que a comunidade se mantén entre as máis solidarias de España.

DATOS ESTATAIS

No ámbito estatal, o número de doazóns altruístas de sangue en España mantívose estable durante 2016, con 1.983.150 de doantes activos, unha cifra practicamente idéntica á do ano anterior (-0,02%). En total, durante 2016 conseguíronse máis de 1.705.000 doazóns, o que sitúa o índice de doazóns en 36,62 por cada 1.000 habitantes.

Durante 2016 rexistráronse 258.680 novos doantes (708 cada día), dos que o 26% (uns 68.000) corresponden a mozos entre 18 e 35 anos.

Os expertos destacan que as doazóns de sangue permiten que diariamente se salven 80 vidas en España, grazas ás 6.200 transfusións de sangue que se realizan cada día e que tamén permiten recuperar a saúde a outras 375 persoas diariamente.

"O sangue é, neste momento, algo irremplazable, que non se pode fabricar. De aí a importancia de que a doazón sexa un acto continuo que poida garantir as reservas de maneira regular", destaca Martín Manceñido, presidente da Federación Española de Doantes de Sangue.