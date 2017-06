O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, mostrou o seu desexo de que a resolución da causa aberta pola subministración de tratamentos da Hepatite C sexa o máis "rápido posible" e destacou que a Xunta "actuou sempre seguindo a seguridade, a eficacia e o coidado dos pacientes".

Jornadas sobre Hepatitis C en la Cidade da Cultura | Fonte: Europa Press

"Levamos moito tempo xa con este procedemento", manifestou ao ser preguntado polos xornalistas sobre a citación a declarar este mércores 14 de xuño, en calidade de testemuñas, ás xefas de Farmacia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) e do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), María Jesús Lamas Díaz e María Isabel Martín Herranz, respectivamente, no marco deste procedemento.

O conselleiro de Sanidade participou este martes en Santiago de Compostela nas xornadas 'Políticas de Saúde Pública de Hepatite C en Galicia', nas que distintos expertos analizaron os resultados destes tratamentos na Comunidade galega e os retos que se expoñen para os próximos meses para "erradicar definitivamente o virus da hepatite C".

Precisamente, o encargado de abrir estas xornadas foi o secretario xeral de Sanidade e Consumo do Ministerio, José Javier Castrodeza, quen erixiu a España en "exemplo" de traballo para solucionar un problema de saúde pública como é este virus. "Todos nos temos que sentir contentos, satisfeitos", manifestou.

"SITUACIÓNS NADA AGRADABLES"

Así mesmo, Castrodeza aproveitou a súa comparecencia ante medio centenar de profesionais sanitarios para agradecer o labor de todos os integrantes do Servizo Galego de Saúde (Sergas). "Lidaron con situacións ás veces nada agradables", sinalou un día antes de que as dúas xefas de Farmacia do CHUS e CHUAC comparezan como testemuñas na causa aberta en Galicia. Ademais, lamentou que, en ocasións, "o exercicio da profesión poida levar a situacións un pouco inxustas".

Tras iso, puxo de relevo que, desde a posta en marcha do Plan Estratéxico a nivel estatal fai tres anos, un total de "76.544 pacientes puideron resolver o seu problema" de Hepatite C no conxunto do Estado.

Con todo, recoñeceu que este plan pode ser "mellorable" e avanzou que, con este obxectivo, o Ministerio levará ao próximo Consello Interterritorial de Sanidade a aprobación das modificacións desta estratéxica para que os conselleiros aválenas e pronúnciense sobre elas.

Ademais, despois de explicar que países como Colombia ou Israel puxéronse en contacto con España para "pedir información para implementar estes tratamentos nos seus países", lembrou que desde 2015, o custo destes fármacos foi de "1.600 millóns de euros".

"A partir de agora entendemos que os gastos que se prevén, dado o volume dos medicamentos e as xestións, vaise a aproximar ao que se gastaba antes de 2015. Somos optimistas porque cremos que os prezos irán á baixa", subliñou.

E é que, segundo manifestou o secretario xeral de Sanidade e Consumo, a Hepatite C serviu para que os profesionais e as administracións puidesen prepararse "mellor" para os futuros retos que deben afrontar, como os oncolóxicos.

DATOS GALEGOS

Despois de que tomase a palabra o secretario xeral de Sanidade, Vázquez Almuíña destacou que Galicia foi a primeira Comunidade en pór en marcha este plan no Sistema Nacional de Saúde (SNS). Así, sinalou que, desde a súa posta en marcha, "pasou de 1.137 tratamentos iniciados ata chegar aos 4.188 dous anos despois".

Ademais, puxo en valor o "importante traballo" dos facultativos de medicamento e enfermaría. "Grazas ao esforzo realizado na atención sanitaria, os pacientes infectados polo virus da hepatite puideron beneficiarse dunha forma áxil da innovación terapéutica desta patoloxía, e dunha forma homoxénea e equitativa en todos os puntos da nosa xeografía", indicou.

Tamén repasou outras actuacións realizadas en Galicia en paralelo ao desenvolvemento do plan, como as reunións de seguimento realizadas entre o Sergas e as asociacións de pacientes.