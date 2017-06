A 'vella' Pescanova segue coa súa remontada a media sesión e rebota máis dun 120%

A 'vella' Pescanova continuaba coa súa remontada a media sesión e rebotaba máis dun 123% pasadas as 12.30 horas, ata intercambiarse a un prezo de 2,78 euros, lonxe aínda dos 5,91 euros aos que deixou de cotizar en marzo de 2013.

En concreto, a sociedade de carteira, que conta con 1,6% de Nova Pescanova, iniciou a sesión cunha alza do 44% e posteriormente ampliou as ganancias ata 123,9%, tras pechar onte cun avance superior ao 180%.

Así, a firma está valorada en preto de 80 millóns de euros en función dos actuais prezos de mercado, aínda moi por baixo dos 170 millóns de euros de capitalización no momento da suspensión da cotización fai máis de catro anos.

A firma regresou o pasado mércores ao Mercado Continuo cunha esborralle superior ao 95%, que ao día seguinte moderou ao 15%, despois de que a Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) decidise levantar a suspensión cautelar, acordada o pasado 12 de marzo de 2013, tras detectarse discrepancias entre a súa contabilidade e as cifras de débeda bancaria que podían ser "significativas".

Tras as perdas dos dous primeiros días, as accións da antiga Pescanova investiron a tendencia e comezaron a remontar, con subidas do 90% o pasado venres e do 180% onte.

Neste escenario, o consello de administración da 'vella' Pescanova acordou aprazar a convocatoria da xunta xeral ordinaria de accionistas ao longo do mes de xullo tras non recibir as contas auditadas da Nova Pescanova.