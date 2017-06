O dispositivo especial polo 50 Rallye de Ourense sáldase con 7 positivos de condutores por drogas e 10 por alcol

O dispositivo especial con motivo do 50 Rallye de Ourense establecido polo Subsector de Tráfico da Guardia Civil saldouse con sete positivos de condutores por drogas e dez por alcol.

Segundo informou o Instituto Armado, estableceuse un dispositivo para "garantir a seguridade viaria e evitar o efecto contaxio" entre a mocidade cun "dispositivo especial de vixilancia do tráfico, no que se controlou principalmente a velocidade e o consumo de alcol e drogas".

Como consecuencia da vixilancia establecida, a Benemérita resaltou que "non se produciu ningún accidente grave, que tivese lugar con ocasión dos desprazamentos relacionados co Rallye". A iso, segundo engade, "contribuíron os controis realizados".

O Subsector de Tráfico da Guardia Civil de Ourense destacou que observou "unha gran cantidade de vehículos, dirixíndose aos distintos tramos da competición" e fixo fincapé en "o exemplar comportamento mostrado polos condutores, que circulaban con prudencia, observando as normas de circulación e sen realizar adiantamentos arriscados, optando por circular pacientemente en caravana".

"Tamén é de apuntar a conduta do resto dos espectadores, ao situarse nos lugares seguros habilitados pola Escuadra Ourense, organizadora do acontecemento e obedecer as indicacións do persoal de seguridade", valorou o Instituto Armado.

Por parte da Agrupación de Tráfico da Guardia Civil incídese en apelar á "prudencia e responsabilidade" dos condutores, "para así, e entre todos, seguir diminuíndo a sinistralidade".