Un total de 28 mulleres foron asasinadas no que vai de ano tras o caso de Granada, unha delas en Galicia

Un total de 28 mulleres foron asasinadas no que vai de ano, unha delas en Galicia, despois de que o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade contabilizase como vítima mortal da violencia de xénero á muller asasinada este martes 13 de xuño nas Gabias (Granada) supostamente a mans da súa exparellaa, o que supón sete máis que no mesmo período de 2016. Esta cifra tamén supera ás 16 para o mesmo período de 2015 e iguala ás 28 de 2014.

016, Teléfono Axuda Malos Tratos, Violencia De Xénero | Fonte: Europa Press

O Ministerio de Sanidade engade que aínda hai un caso en investigación, o acaecido en Redondela (Pontevedra) e indica que, neste 2017, ata agora un total de 13 menores quedaron orfos por violencia de xénero. Ademais, a 2 de xuño, un total de seis menores foron asasinados por violencia de xénero.

En canto ás mulleres asasinadas este 2017, en cinco casos presentouse denuncia previa (catro presentadas polas vítimas e un por outras persoas). Así mesmo, catro das vítimas solicitaron medidas de protección, que se outorgaron en todos os casos, e tres mulleres contaban con medidas de protección que seguían vixentes, mentres que para outra muller cesaran. Ademais, noutro caso quebrantáronse as medidas co consentimento da vítima.

Das 28 mulleres asasinadas, 19 tiñan a nacionalidade española. En canto ao perfil das vítimas, o 32,1% tiñan entre 31 e 40 anos de idade e o 28,6% entre 41 e 50 anos. Ademais, no 64,3% dos casos, convivían co seu agresor e o 67,9% das falecidas mantiñan unha relación de parella co mesmo.

Por ámbito xeográfico, na Comunidade de Madrid producíronse a maioría de crimes (25%, con sete vítimas); seguida de Castela-A Mancha (17,9%, con cinco vítimas); Andalucía (14,3%, con catro); Cataluña (10,7%) e Comunidade Valenciana (10,7%), ambas as con tres cada unha; Canarias (dúas vítimas); mentres que Estremadura, Galicia, Navarra e Murcia contan todas elas cunha falecida por esta secuela.

CONDENAS

"A miña enérxica condena ante o terrible asasinato dunha muller nas Gabias-Granada. Hoxe máis que nunca, xuntos por un Pacto de Estado", ha tuiteado a ministra do ramo, Dolors Montserrat na súa conta oficial de Twitter ao coñecerse o último crime en España.

Por parte do PSOE, tamén expresaron a súa condena por este asasinato e reiteraron "a necesidade de loitar contra a horrible secuela que é a violencia de xénero", polo que reclamaron "o compromiso e a implicación de toda a sociedade española", á vez que cualificaron de "indispensable" a posta en marcha do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.