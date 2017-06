Buscan a unha muller desorientada tras sufrir unha caída en Carballo (A Coruña)

Os servizos de emerxencia mobilizaron un dispositivo para loalizar a unha muller desorientada tras sufrir unha caída no municipio de Carballo (A Coruña).

Segundo informou o CAE 112 Galicia, sobre as 10,00 horas deste martes axentes da Guardia Civil informaron do sucedido ao servizo de emerxencias.

Case ao mesmo tempo, a muller contactou co persoal do 112 e indicou que se atopaba en Xoane, Goiáns, pero estaba desorientada. Segundo dixo, ía camiñando cando caeu e non se podía levantar.

Por iso, o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 ademais de alertar a Urxencias Sanitarias, solicitou a colaboración dos efectivos de Protección Civil de Carballo e dos Bombeiros que, desde ese instante, colaboran na procura da muller cos axentes da Guardia Civil.