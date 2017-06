A Xunta cita ás catro federacións de transporte e aos sindicatos a escasos días do inicio da folga

A Consellería de Infraestruturas convocou ás catro federacións de transporte --Fegabus, Fegatravi, Transgacar e Anetra-- e aos sindicatos UGT, CC.OO. e CIG para tratar de mediar entre ambas as partes polo conflito relativo aos convenios provinciais do sector.

Ethel Vázquez | Fonte: Europa Press

A cita, este xoves 15, segundo confirmaron fontes do departamento de Ethel Vázquez consultadas por Europa Press, producirase a escasos días do inicio da folga, fixada polas organizacións sindicais para todos os martes e mércores a partir deste 20 de xuño.

A intención de Vázquez é sentar a patronal e a centrais para, principalmente, "axudar" a atopar unha solución aos seus problemas, segundo os representantes dos traballadores centrados na negociación colectiva e na súa oposición ao plan de transporte de viaxeiros anunciado pola Xunta, no que ven "un ERE encuberto".

Tras anunciar, o pasado 31 de maio, o paro indefinido desde o día 20, a conselleira chamou aos sindicatos e trasladoulles a súa sorpresa polo rexeitamento ao plan, ao asegurar que os representantes dos traballadores foran informados o proceso de elaboración.

Ademais, en relación coa súa preocupación polo mantemento do emprego, comunicoulles que no momento da licitación e a adxudicación será cando se aborde a subrogación dos traballadores.

Segundo as mesmas fontes, a responsable de Infraestruturas tamén lles indicou que o plan é de feito unha "solución" ao emprego, fronte ao fin dos contratos da metade das liñas pola renuncia de empresas.

INTEGRACIÓN DE SERVIZOS

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou o 29 de maio o acordo que permitirá integrar o 10% das liñas de transporte escolar no regular de pasaxeiros co obxectivo de "reforzar a oferta de mobilidade do rural e mellorar o servizo".

Ao día seguinte, o 30, o DOG publicou os anteproxectos de explotación dos novos servizos, cun prezo de 1,40 euros por billete para os usuarios xerais nos 38 novos contratos de medio e curto percorrido para prestar o servizo nun total de 500 liñas.