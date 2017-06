Ferido un mozo nunha saída de vía en Ames (A Coruña) e outros dous nun accidente en Vigo

Un mozo resultou ferido na mañá deste martes tras saírse da vía co vehículo que conducía no termo municipal de Ames (A Coruña) e outros dous nun accidente ocorrido en Vigo.

O primeiro accidente ocorreu sobre as 9,30 horas deste martes na estrada que une Bertamiráns e Portomouro, no municipio coruñés de Ames, segundo informou o CAE 112 Galicia.

Tras ter constancia do suceso por un particular que chamou para pedir axuda, o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia alertou a Urxencias Sanitarias. Ademais, pasou aviso á Guardia Civil de Tráfico e aos membros do GES de Brión.

Unha vez no punto, os efectivos do GES confirmaron ao persoal do 112 que o ferido fose evacuado polo persoal sanitario e indicaron que o vehículo fora retirado da vía polos axentes de Tráfico.

En concreto, o 061 desprazou unha ambulancia asistencial ao lugar para atender ao home M.C.M., de 31 anos, que foi trasladado ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.

SINISTRO EN VIGO

Pola súa banda, en Vigo dúas persoas resultaron feridas de consideración nun sinistro sucedido pasados uns minutos das 10,00 horas na Avenida Martínez Garrido.

Ata o lugar desprazáronse os axentes da Policía Local tras ser requiridos polo persoal do 112 Galicia. Tamén se informou aos Bombeiros da cidade e aos efectivos de Protección Civil.

En concreto, o 061 enviou unha ambulancia asistencial que levou ao Hospital Fátima a dous feridos, o home O.M.L., 34 anos, e unha muller, C.G.M., de 26 anos, segundo sinalaron fontes sanitarias.