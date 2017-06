Franqueira como referente

O que foi o creador dun grupo empresarial aberto ás xentes do campo e tamén alma mater dun partido político que pretendía un galeguismo aberto e interclasista, que xogaba a ser goberno nesta terra, aparece agora como referente e creador de vida nun mundo rural hoxe agónico.

Os avatares da vida, e as xentes que quedaron despois da morte deste home, truncaron un proxecto que, de terse mantido no tempo outro galo cantaría na nosa historia política.

Pero estamos onde estamos, e mirar o futuro case parece desalentador. Uns, os que consideran o nacionalismo como o seu patrimonio exclusivo, sempre están facendo reformas para poñerse acorde cos tempos. Claro, reformas que non van mais alá de trocar as maiúsculas polas minúsculas do logo. Pulido de Chapa e pintura sen entrar no fondo da cuestión. Outros, nados despois da ruptura de Amio, perderon a voz no camiños da corte madrileña e agora son callado do Sr. Iglesias. E outros, lembran o que foron, máis cando tiña que facerse ver e seguir na loita galeguista, pasáronse con armas e bagaxes ás poltronas dos populares.

E isto, de non mudar, é o que teremos por un longo espazo de tempo ate que vaia chegando a maduración e deixar a longa adolescencia partidaria duns e doutros para pasar a unha unidade básica que permita camiñar cara un futuro mellor co que hoxe se alvisca.

Nestes días, cando se cumpren cen anos do nacemento dun mestre ourensán que viu e intuíu o futuro poñendo se mans á obra, é cando deberíamos valorar o que se perdeu e o que parece que será moi complicado recuperar: un galeguismo práctico e pracmático que poña os intereses da terra por díante dos partidarios; un galeguismo creativo e non endogámico que fuxa da única visión esquerda dereita como camiño da suposta redención.

Non hai moitos días Quintana, o que foi vicepresidente, dixo errados van os que so intúen que o camiño está na loita esquerda dereita... e seguiu: O importante nesta terra é eliminar os vetos para poder producir, para deixarnos desenvolver, para crear riqueza, para controlar a nosa riqueza e poder ter poder político na mesa onde se discuten e deciden as cuestións importantes do Estado.

Poucos foron os homes que crearon empresas mirando cara o sector primario; poucos foron as persoas que creron no valor e potencial do noso agro.

Pois ben, agora que todo está tan difuso; que todo o rural esmorece e que hai unha ausencia de líderes políticos que crean na terra, lembremos a figura de Franqueira e reflexionemos sobre o noso futuro, pois compre que haxa moitos homes, como o mestre de Razamonde, que unan forzas para erguer esta terra; para pór en valor a riqueza natural que temos e que hoxe, maiormente, é pasto das silvas e fogar do xabarín.