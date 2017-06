A nova modificación do acordo de interinos reforza os chamamentos e a inclusión de aspirantes con discapacidade

A modificación do acordo de acceso de profesorado interino e substituto á función pública docente da Xunta garantirá a inclusión de aspirantes que presenten discapacidade e reforzará o proceso de chamamento para a cobertura de prazas.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria renovou este martes o citado acordo, orixinalmente impulsado o 20 de xuño de 1995, xunto con representantes dos sindicatos CC.OO. Ensino, Fete-UXT, ANPE e CSI-CSIF.

Unha das principais novidades refírese a a garantía de que un de cada 14 aspirantes de nova incorporación terá que posuír unha discapacidade recoñecida do 33 por cento. Este cambio aplicarase tanto ao persoal que se presente aos procesos selectivos tanto pola 'quenda de reserva de discapacitados' como pola 'quenda libre'.

Doutra banda, reforzaranse os procesos de substitucións, de modo que se reiterarán as chamadas telefónicas aos interesados que, no caso de non atendela, recibirán un correo electrónico como un SMS, ademais doutra chamada ao día seguinte.

As persoas que non atendan o tres avisos telefónicos serán penalizadas sen ser chamadas durante 7 días naturais, podendo ser excluídas definitivamente tras acumular tres penalizacións.

Para seguir en listas mantense a obrigatoriedade de presentarse aos procesos selectivos sempre que se convoquen prazas para a súa especialidade e redeseñouse o punto que recolle as causas polas que se poderá renunciar a unha interinidade ou substitución.

O coidado dun familiar que non poida valerse por si mesmo, por motivos de idade, accidente ou enfermidade, queda limitado a familiares de primeiro grao de consanguinidade ou afinidade, con excepcións para segundo grao. Ademais, para casos de ampliación de estudos, será necesario unha matrícula dun mínimo de 30 créditos e acreditar a realización das probas correspondentes a final de curso.

MODIFICACIÓN "IMPORTANTE"

Tras a renovación do texto, o director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal, destacou que se trata dun paso "moi importante cara ao futuro" e trasladou a súa "alegría" por "chegar a acordos" coas organizacións sindicais que "benefician aos traballadores" e que afecta a un colectivo que chega ao 12% do corpo docente.

Respecto diso, os portavoces sindicais coincidiron en valorar os beneficios do acordo, aínda que reclamaron que se recupere o dereito deste colectivo de cobrar os meses de verán, e que leva dous anos paralizado pola Lei de Orzamentos.

A pesar do incumprimento deste punto, José Fuentes, de CC.OO., considera que esta modificación "reforza a estabilidade" das listas de interinos, un dos colectivos "máis precarios", algo que considera "de suma importancia" e que diferencia a Galicia doutras comunidades autónomas. "A alternativa a non ter acordo é a nada", insistiu.

Julia Díaz, de ANPE, destacou que o texto permitirá que Galicia conte co sistema de colocación "máis eficaz de todo o territorio nacional", advertindo ás "organizacións sindicais que non o asinan" de que "terán que dar contestación ao profesorado".

Paula Carreiro de FETE-UXT considerou que o acordo "é sumamente beneficioso" para garantir a "estabilidade" deste profesorado, destacando o funcionamento do sistema de chamamento fronte a outras comunidades autónomas e "dando opción á inclusión educativa".

Do mesmo xeito que Díaz, referiuse a a ausencia de CIG-Ensino, a organización "que ten máis peso", para instar o profesorado a reflexionar sobre "quen está a manter a estabilidade do seu traballo".

Actualmente o peso do profesorado interino alcanza o 12 ou o 13 por cento do total, aínda que Galicia mantense como a comunidade con menor número de interinos. A pesar diso, o obxectivo da Consellería é avanzar cara a unha redución progresiva da interinidade no persoal.

ACORDO "INNECESARIO"

A CIG-Ensino, pola súa banda, criticou a renovación dun texto "que non supón nin avance nin mellora" para o colectivo. En declaracións a Europa Press, Anxo Louzao criticou un acordo "totalmente innecesario" e que non devolve o "dereito" deste profesorado a cobrar os meses de verán, e que "foi arrebatado pola Consellería de forma unilateral".

Neste sentido, lamentou que o resto de organizacións sindicais subscriban "un aval en branco" á Consellería, en lugar de esixir "unha mesa de negociación para afrontar a situación" do profesorado interino.