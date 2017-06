(AV) Feijóo non comparecerá para abordar a desaparición do Pastor, pero terá que responder a En Marea e BNG

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, non comparecerá no pleno da próxima semana para abordar de forma monográfica a integración do Banco Popular-Pastor no Santander, pero En Marea e BNG levarán este asunto á sesión de control para esixir explicacións.

Xunta de portavoces | Fonte: Europa Press

Diso deron conta en rolda de prensa os portavoces dos distintos grupos parlamentarios, despois de reunirse para fixar a orde do día da sesión plenaria da semana que vén.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)