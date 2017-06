O portavoz de En Marea, Luís Villares, deixou claro que o partido instrumental considera que o "consenso" da sociedade catalá a favor do referendo debe ser "atendido" e asegurou que esta postura é compartida cos seus "socios e aliados estratéxicos" no Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Na rolda de prensa posterior á reunión da Xunta de Portavoces do Parlamento galego, Villares recoñeceu que preferiría que esta consulta "se fixese de forma pactada co Estado". Con todo, ante a "imposibilidade de que isto se produza dada a cerrazón do Goberno de Mariano Rajoy", mostrouse a favor da consulta convocada polo presidente catalán, Carles Puigdemont, para o 1 de outubro.

"Tanto as esixencias derivadas da plurinacionalidad como as derivadas do carácter democrático do Estado deberían xerar por si soas a inercia de non tentar demonizar estas consultas, senón de auspicialas", manifestou o exmagistrado do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Neste sentido, asegurou que "existe un amplo consenso social" en Cataluña, "superior ao 80%", a favor de "opinar sobre a súa forma de organización política e o seu encaixe dentro do Estado español". "Cremos que este consenso debe ser atendido", manifestou Villares, que se suma deste xeito á postura dos Anticapitalistas de Podemos, que se desmarcaron da oficial da dirección 'morada', que rexeitaba, aínda que de forma ambigua, a folla de ruta de Puigdemont.

E é que Villares asegurou "non entender" que medo pode haber en "preguntarlle á xente o que pensa". Por iso, considerou "acorde con esa concepción que En Marea comparte cos seus socios e aliados estratéxicos do Grupo Confederal" que a "institucionalidad catalá organice un referendo".

"O dereito a opinar sobre as formas de organizarse politicamente as sociedades é unha esixencia que supera o propio carácter nacional e que ten que ver coas conviccións democráticas, que levan a que nós podamos auspiciar e, desde logo, saudar que se produzan consultas para preguntarlle a súa opinión á xente", apuntou.