Os directivos de Galicia, Asturias e Castela e León prevén un crecemento de emprego neto do 1% no período estival

Os directivos da zona noroeste (Asturias, Castela e León e Galicia) rexistran as previsións máis baixas do país, segundo os datos do estudo de ManpowerGroup de proxección de emprego para o terceiro trimestre de 2017.

Proxección de emprego de Manpower | Fonte: Europa Press

Así pois, a proxección de emprego neto é dun 1%, unha vez aplicados os axustes estacionales. A cifra mantense estable en comparación co mesmo período do ano anterior, pero redúcese en 5 puntos

porcentuais respecto ao trimestre anterior.

O estudo revela que o 7% dos directivos entrevistados da zona noroeste prevé aumentar a contratación durante o terceiro trimestre de 2017, fronte ao 80% que non espera ningún cambio nos seus equipos e o 7% que prevé reducir o seu número de empregados.

Tras estes resultados, a proxección de emprego situaríase nun 0%, que, unha vez aplicados os axustes estacionales correspondentes, alcanza ese incremento do 1%.

PREVISIÓNS MÁIS ALTAS DESDE 2007

Mentres, as previsións de contratación dos directivos españois mantéñense relativamente estables respecto do trimestre anterior, cando a cifra se situou no seu nivel máis elevado desde o primeiro

trimestre de 2008.

Desta forma, a proxección de emprego neto é do 4%, unha vez aplicados os axustes estacionales, e acumula xa 11 trimestres de resultados positivos. A cifra mellora tres puntos porcentuais comparada co mesmo período do ano pasado, aínda que se reduce lixeiramente (1 punto) en comparación co trimestre anterior.

"Cun 4%, esta é a proxección de emprego máis elevada en 10 anos para un terceiro trimestre e España regresa, así, a niveis precrisis, de 2007", afirma Raúl Grijalba, presidente executivo de ManpowerGroup España.

Segundo os datos deste grupo, "poderían xerarse ata 500.000 novos contratos de traballo". "É un dato moi positivo que confirma o bo ritmo de actividade no mercado laboral para os meses de verán. Sen dúbida, vai da man das boas previsións de crecemento para España, próximas ao 3%, impulsadas grazas ao sector exterior e o consumo privado", engade Grijalba.

Por outra banda, o estudo revela que o 9% dos directivos españois entrevistados prevé aumentar a contratación durante o terceiro trimestre de 2017, fronte ao 82% que non espera ningún cambio nos seus equipos e o 3% que prevé reducir o seu número de empregados.

Tras estes resultados, a proxección de emprego situaríase nun 6%, que, unha vez aplicados os axustes estacionales correspondentes, alcanza o 4%.

POR ZONAS, SECTORES E TAMAÑO

O estudo realizado por ManpowerGroup divide o país en seis rexións para valorar as previsións en cada unha delas: Centro (Castela-A Mancha e Madrid); Este (Comunidade Valenciana e Murcia); Nordés (Cataluña e Illas Baleares); Noroeste (Asturias, Castela e León e Galicia); Norte (Aragón, Cantabria, A Rioxa, Navarra e País Vasco) e Sur (Andalucía, Estremadura e Illas Canarias).

Os empresarios de todas estas rexións mostran perspectivas positivas. Os directivos das zonas Este e Norte, cunha proxección de emprego neto de +7%, son os que rexistran as mellores perspectivas, seguidos dos das zonas Centro e Nordés (+5%) e dos dos da rexión Sur (+2%). A rexión coa proxección máis baixa, pero positiva, é a zona Noroeste (+1%).

Por sectores, os directivos de oito do dez sectores analizados no informe móstranse optimistas respecto da evolución do emprego no terceiro trimestre. Os máis optimistas son os directivos do sector de actividades de hostalaría (+16%), transporte, almacenamento e comunicacións (+9%), enerxía eléctrica, gas e auga (+7%), intermediación financeira e servizos empresariais (+7%), industria manufacturera (+3%) e actividades sociais (+3%).

Segundo o tamaño da empresa, as grandes (+15%) e medianas (+17%) empresas rexistran as previsións de contratación máis altas para o período xullo-setembro, seguidas das pequenas empresas (+12%) e, por último, das microempresas (+1%).