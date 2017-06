Toda a oposición galega apoia, en diferente grao, a moción de censura

Os grupos da oposición en Galicia (En Marea, PSdeG e BNG) opinaron este martes que a actuación do presidente do Goberno, Mariano Rajoy, tamén como xefe de filas do PP, xustifica a presentación dunha moción de censura, aínda que evidenciaron posicionamentos diferentes sobre as formas e o momento elixido. Fronte a iso, os populares galegos fixeron a lectura de que esta iniciativa servirá para ver "quen apoia a Pablo Iglesias".

Xunta de portavoces | Fonte: Europa Press

POSTURA DO BNG

En senllas roldas de prensa na Cámara, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, incidiu en que existen "motivos" para censurar a Rajoy, pero non pasou por alto que xa houbo unha ocasión de desaloxalo da Moncloa "hai un ano, cando PSOE e Podemos non antepuxeron o interese dos cidadáns ao partidista". "E provocaron un reforzo da dereita no Estado", criticou.

Dito isto, lamentou que a moción de censura que este martes se está debatendo no Congreso permitiu evidenciar que "Galicia está desaparecida". "Galicia está muda mentres outras nacións si teñen voz propia", abundou, antes de recalcar que na Cámara baixa está a facerse "unha moción de censura" a esta comunidade autónoma.

PSDEG

A continuación, o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, conveu que existen "motivos" para esa censura, pero reduciu a proposta de Podemos a "espectáculo". De feito, sostivo que non busca xerar un consenso, senón "a maior gloria" do líder da formación morada, Pablo Iglesias.

Pablo Iglesias no congreso durante a moción de censura | Fonte: RTVE.es

Por iso, a pesar de --enumerou-- os casos de corrupción do PP, as diferenzas que o seu partido mantén coa política social e económica do Executivo de Mariano Rajoy e a súa "falta de pulso político para afrontar a cuestión catalá", defendeu que "o razoable" é a abstención que manterá o seu grupo no Congreso.

LUIS VILLARES (EN MAREA)

Con estas críticas mostrouse en desacordo o responsable de En Marea, Luís Villares, para quen esta censura "beneficia ao conxunto da cidadanía" porque ten como obxectivo "desaloxar a un partido imputado por corrupción" que está considerado "unha organización criminal" por distintos estamentos xudiciais.

"O saneamento das institucións non beneficia ao grupo confederal de En Marea, benefícianos a todos", profundou, convencido de que os beneficios da rexeneración política e o fin do "espolio" aos servizos públicos chegarán "a todo o mundo". "Cremos que é o que necesita a política española", concluíu.

VISIÓN DO PP

Finalmente, o portavoz do PP no Hórreo, Pedro Puy, utilizou "datos obxectivos" como a revisión á alza das previsións de crecemento económico para rexeitar a censura ao presidente. A iso sumou que o país vén de celebrar dúas eleccións xerais e que o seu partido viu incrementado o seu apoio na última cita.

Máis aló diso, o que xulgou Puy Fraga é que esta moción de censura é "parte da forma de facer política que teñen os grupos populistas". "Só é para a exhibición de quen a propón, e vai achegar moi pouco ao país", reprobou.

Pero, ao fío diso, sinalou que o "importante" se verá o mércores, na votación, cando se visualizará se Pablo Iglesias "ten unha maioría para formar un goberno alternativo" ao que encabeza Rajoy. "A lectura de quen lle apoia para ser presidente é interesante", concluíu, convencido de que será "do pouco" que se pode "aprender" do debate que se está producindo no Congreso.