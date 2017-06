O delegado do Goberno defende a actuación policial na protesta polo desaloxo do local okupado en Santiago

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, defendeu a actuación da policía na protesta contra o desaloxo do edificio okupado en Santiago de Compostela e pediu a "responsabilidade de todos" para que sucesos como este non volvan repetirse.

Hoxe Nos Almorzos Do Gxd Delegado Do Goberno | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista concedida á Radio Galega, o delegado do Goberno en Galicia asegurou que "das 700 persoas" que aproximadamente participaron na manifestación "máis de 200 viñan de fóra de Galicia".

"Había profesionais da manifestación", denunciou Villanueva, que sinalou que os materiais dos que se incautou a Policía Nacional "eran de xente profesional" e non de "un mozo que acode a unha manifestación por empatía". Así, censurou que portaban "material incendiario, falsas pancartas que se convertían en escudos e un pau grande con arestas cortantes".

Así mesmo, tras lembrar que nas protestas houbo seis axentes feridos dos que catro aínda permanecen de baixa, o delegado do Goberno defendeu que a Policía Nacional limitouse a cumprir o mandato xudicial que obrigaba ao desaloxo. "Hai un xuíz, unha xuíza, un órgano xudicial que dita unha resolución na que di que hai que desenvolver este edificio", apuntou.

Ademais, en resposta ás críticas efectuadas polo alcalde da cidade, Martiño Noriega, sobre o feito de que non se avisase ao Consistorio de que se ía a proceder ao desaloxo, asegurou que entre os destinatarios a quen se lle debe comunicar esta resolución "non está o Concello de Santiago" nin "a Xunta de Galicia". "Só pódeselle comunicar a quen nos di a xuíza", indicou.

Por último, criticou abertamente as declaracións de Noriega e pediu a "responsabilidade de todos" para que sucesos como este non se volvan a repetir. "Hai que ser contundentes contra a violencia", subliñou para explicar que o policías analizan as imaxes das manifestacións e investigan o ocorrido.