A lei de benestar animal incluirá emendas para que non se multe por dar de comer na rúa en primeiras asistencias

A conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, avanzou este martes que a futura lei de benestar e protección de animais domésticos incluirá emendas do Grupo popular entre as que se inclúe que non se multe por dar comida a animais abandonados ou en situación de emerxencia en primeiras asistencias.

Cans abandonados en Castroverde (Lugo) | Fonte: Europa Press

Este é un dos puntos máis polémicos do texto, xa que diversas asociacións e colectivos animalistas critican que a Xunta busca coartar a solidariedade cidadá. Así, na tramitación do texto darase marcha atrás a estas multas.

Nun acto en Santiago para presentar este texto, que está en trámite parlamentario, Mato deixou claro que "non se vai a castigar a ninguén porque dea un pouco de leite ou comida" a un animal que se atopa na rúa, aínda que debe ser trasladado en "un prazo razoable" a un centro autorizado para que se determine se ten microchip e poda devolverse ao seu dono.

"Cando un atopa un animal o primeiro que debe descartar é que non ten dono, e para descartar que non ten dono hai que levalo a un centro para ver se está microchipado ou non está microchipado", explica a conselleira en declaracións aos medios, pois "é o máis importante" para que, posteriormente, "esa mesma persoa o poida adoptar con todas a da lei"

De tal forma, a lei manterá a prohibición de que alguén quede en propiedade cun animal que atopa perdido. "O que ninguén debería facer é quedar cun animal que se atopa pola rúa así porque si", avisa.

Por iso, explica que se debe "aplicar civismo e o que di a lóxica". Considera que "o primeiro sempre é atender" a ese animal atopado, mentres que "o seguinte" sería "levalo a un centro onde se garanta" que o animal se devolve ao seu dono no caso de que leve microchip e se inicie o proceso de adopción se está abandonado.

Mato asegura que se busca "protexer o benestar do animal", de maneira que "o benestar non é estar na rúa abandonado por moito que se lle alimente cada día".

MÁIS EMENDAS

Así mesmo, entre as emendas dos populares que se incluirán ao texto no traballo parlamentario mantense a prohibición de manter de forma regular a animais abandonados, salvo que haxa autorización municipal, máis aló dos casos de emerxencia e primeiras asistencias permitidos.

Ademais, os establecementos como hoteis e restaurantes poderán prohibir a entrada de animais, pero para iso deberán colocar un distintivo no seu local.

Outra das emendas pasa por que as asociacións de protección e defensa dos animais non terán que cumprir coa esixencia de utilidade pública para ser declaradas como tal.

Xunto a isto, asegura que este proxecto de lei é "susceptible de ser mellorada" no debate parlamentario, posto que o "proceso segue vivo".

SEN PROTECCIÓN A CABALOS E TOUROS NA LEI

Cuestionada pola exclusión da protección de cabalos e touros na lei, Beatriz Mato xustifica que "son un elemento que esta lei non toca" porque se refire só aos animais domésticos.

Por iso, neste texto "non se fala de cabalos nin de touros". Ademais, defende esa decisión en que sería "introducir un elemento que pode ser algo demandado por unha banda da sociedade, pero non por toda a sociedade".

"NON HA LUGAR Á PARALIZACIÓN" DA LEI

Por outra banda, este martes asociacións e protectoras de animais presentaron no rexistro do Parlamento 18.000 firmas recollidas en contra do proxecto de lei.

Preguntada por esta cuestión, Beatriz Mato respondeu que "é un extremo demasiado alto falar dunha paralización dunha lei que é das máis avanzadas de España". "Pódense presentar alegacións que serán estudadas, pero non ha lugar á paralización", deixou claro.