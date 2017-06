O Tribunal de Contas conclúe que as obras do Porto Exterior da Coruña deixaron á Autoridade Portuaria nunha situación financeira "delicada" que esixe, por parte de Portos do Estado, unha "reflexión sobre a necesidade de planificar adecuadamente a estratexia de desenvolvemento portuario a nivel nacional". Tamén cre que esta obra evidencia a necesidade de previsións "máis realistas" dos custos.

Así o recolle no informe de fiscalización da execución do proxecto de novas instalacións portuarias en Punta Langosteira, ao que tivo acceso Europa Press e no que se analiza a situación do porto entre os exercicios 2012 e 2014, abarcando tamén datos correspondentes a 2015.

Entre outras cuestións, o informe incide no feito de que "no escenario máis optimista" Punta Langosteira "non contará con acceso ferroviario ata 2020 ou 2021". "É dicir dez anos despois da finalización das obras do porto", remarca sobre unha actuación que considera "esencial".

Por outra banda, lembra que non se logrou aínda "o traslado do petróleo a Punta Langosteira", indica en alusión aos prazos fixados para o traslado de Repsol e lembrando que esta cuestión expuxo a creación da citada infraestrutura portuaria tras o accidente do 'Prestige'.

SITUACIÓN FINANCEIRA

Noutras cuestións, o informe, de case 300 páxinas, lembra que o informe de viabilidade económico-financeiro que se realizou para executar estas obras concluíu que o Porto da Coruña "tiña capacidade suficiente para xerar os fondos de construción" de Punta Langosteira, principalmente polo alleamento de terreos do porto interior.

Respecto diso, engade que a crise económica e inmobiliaria impediu esta actuación o que obrigou á Autoridade Portuaria a realizar, en 2008, "unha proxección económica máis axustada" que a de 2004.

Pese ao "gran esforzo" realizado polo Porto para a "contención e redución de custos", ve a situación financeira do mesmo "delicada" en base aos datos avaliados ata 2015. En concreto, apunta que soporta "un volume excesivo de endebedamento".

"En definitiva, as previsións non se cumpriron nin no que respecta ao financiamento nin á capacidade de xerar fondos mediante o aumento de tráficos", conclúe o informe.

Por iso, insta a Portos do Estado a pór en marcha medidas que permitan "realizar unha previsión máis realista dos custos e de financiamento das infraestruturas para evitar as modificacións de contratos que supoñen un aumento inevitable dos custos".

CONTROL DA CONTRATACIÓN

O informe apunta tamén que, entre 1997 e 2005, adxudicáronse "13 contratos ao mesmo contratista en solitario, ás súas filiais ou en UTE" e que, delas, "só dúas" foron en procedemento de concurso aberto.

Outro sete foron en adxudicación directa sen solicitude doutras ofertas. Ademais, engade que en dous contratos "non figura o sistema de adxudicación e en catro expedientes non se formalizou o contrato obrigatorio".

Por iso, insta á Administración Xeral do Estado a exercer dunha forma "máis eficaz" os labores de supervisión e control nos procedementos de contratación e a súa execución, "especialmente aquelas actuacións obxecto de financiamento por parte de fondos europeos".