Condenados a entre 3 e case 7 anos de prisión oito acusados de vender droga no campamento de Freixeiro

A Audiencia Provincial da Coruña condenou a penas de entre tres a case sete anos de prisión a oito acusados de vender droga no campamento de Freixeiro, en Narón, despois de que as partes chegasen a un acordo coa Fiscalía.

Os acusados, a maior parte deles membros dunha mesma familia, enfrontábanse a penas que ían desde o catro ao trece anos de prisión. A Fiscalía, que reduciu as penas solicitadas inicialmente, acusáballes de dedicarse á venda de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína e heroína no campamento de Freixeiro.

Tras alcanzar un acordo co Ministerio Público, o oito acusados, que recoñeceron os feitos, aceptaron penas de entre seis anos e oito meses a tres anos de cárcere polos delitos de tráfico de drogas e integración en grupo criminal.

Segundo o escrito do fiscal, "polo menos desde o mes de outubro" cinco dos acusados, coa colaboración dun sexto vendían sustancias estupefacientes no devandito asentamento xitano. Para a venda, os acusados "estableceron unha estrutura organizativa coa correspondente repartición de tarefas e funcións".

Como consecuencia desta actividade, en maio de 2016, os outros dous acusados, procedentes do País Vasco, foron interceptados á saída do campamento "despois de adquirir no seu interior unha cantidade indeterminada de cocaína".