A conselleira do Mar, Rosa Quintana, subliñou este martes que os acordos con terceiros países para o desenvolvemento dunha pesca sustentable son "prioridades estratéxicas para España e para Galicia", e lembrou que non se trata só de acordos comerciais, senón de ferramentas de cooperación e apoio a outros países.

Quintana Far Fish Vigo | Fonte: Europa Press

Así o afirmou durante a súa intervención na xornada de presentación do proxecto 'Far Fish', que se desenvolve no Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) de Vigo, e na que se dan a coñecer os obxectivos desta iniciativa sobre a pesca en augas afastadas, financiada pola UE, e coordinada polo centro irlandés Matis.

A conselleira do Mar lembrou que 171 buques con porto base en Galicia faenan en caladoiros de terceiros países e que, de feito, o 20 por cento das capturas nesas augas levan a cabo por barcos españois. Por iso defendeu a importancia dos acordos con terceiros países e o papel das organizacións rexionais de pesca.

Segundo subliñou, eses acordos non se limitan só ao ámbito comercial, xa que "son verdadeiros mecanismos de asociación e apoio a terceiros países". Así, a UE ofrécelles dereitos de acceso, apoio financeiro sectorial para fomentar a pesca sustentable, acompañamento técnico e facilita o investimento privado.

BASES DA PRÓXIMAS POLÍTICA PESQUEIRA COMÚN

Rosa Quintana recalcou que 'Far Fish' "busca coñecer mellor os diferentes ecosistemas onde faena a frota e como desenvolver unha pesca sustentable, para que o sexa ao longo do tempo". A ese respecto, o proxecto "encaixa moi ben cos límites expostos pola UE", e os datos que se obteñan permitirán sentar as bases na negociación da próxima política pesqueira común, a partir do horizonte 2020.

Por outra banda, e en alusión ao control das frotas, a conselleira do Mar referiuse ao novo regulamento europeo para a xestión sustentable das frotas que faenan en augas afastadas. Así, sinalou como "positiva" a mellora da transparencia e control, aínda que matizou que aínda queda unha cuestión por dilucidar que pode ser "moi prexudicial" para a frota galega: a "dobre sanción" derivada da negativa a conceder licenza a barcos que cometesen unha infracción nos 12 meses anteriores.

Quintana sinalou os prexuízos que esta condición supón para barcos que faenan en augas afastadas e que, polas súas características, non poden reconverterse para traballar en augas comunitarias. Así, advertiu de que "non pode haber situacións de discriminación" que penalicen aos países máis rigorosos na loita contra a pesca ilegal, e expresou a súa esperanza de que esa "dobre sanción" poida eliminarse do texto do regulamento nos trílogos entre Comisión, Consello e Parlamento Europeo.

PROXECTO 'FAR FISH'

O coordinador do proxecto 'Far Fish', Jonas Vidarsson, explicou que, con esta iniciativa, preténdese "mellorar o coñecemento biolóxico das pesqueiras, analizar as cadeas de valor, dar recomendacións para mellorar os 'stocks', trasladar a responsabilidade dos plans de xestión ás frotas e desenvolver novas ferramentas para esa xestión".

No proxecto, que ten unha duración de catro anos e un orzamento de 5 millóns de euros, participan 21 socios de diversos países, que contribuirán á recollida de datos para as diferentes áreas de estudo. Segundo explicouse, realizaranse seis estudos no Atlántico Sur e no océano Índico para establecer criterios de xestión de pesqueiras de atún, lagostino, polbo, pescada e sardiña.

Na inauguración da xornada deste martes participou tamén o xefe da Unidade de Coordinación Operativa da Axencia Europea de Control da Pesca, Pedro Galache, quen ofreceu "toda a colaboración" no proxecto 'Far Fish', así como a disposición a participar nas súas accións e a aproveitar as "claras sinerxías" entre a devandita iniciativa e a propia actividade da Axencia.