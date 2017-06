Santiago acollerá este xoves, 15 de xuño, un foro que debaterá sobre o futuro do sector lácteo na próxima década. Esta cita está organizada por Unións Agrarias, que reclamará "readaptar" o acordo asinado pola cadea de valor en setembro de 2015 para que se mellore a capacidade de negociación dos produtores coa posta en marcha de medidas "coercitivas" en caso de incumprimentos.

Roberto García | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa en Santiago, o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, explicou que este encontro busca abordar actuacións a "curto e medio prazo" entre os elementos da cadea de produción --produtores, industria e distribución--, acompañados polas administracións.

Neste sentido, chama a corrixir cuestións do acordo lácteo e a pór en marcha outras que aínda non se implementaron como o decreto de identificación de orixe do leite, dado que "20 meses despois" non se aprobou. Por iso, espera que o Ministerio de Agricultura fixe nesta cita unha data para que se dea luz verde ao texto.

Respecto diso, remarca que Galicia "segue tendo os prezos máis baixos de Europa" ao redor dos 30 céntimos, mentres a media na UE está por encima dos 33 céntimos.

Por iso, aínda que se produciu un incremento no prezo medio do leite en Galicia desde o acordo lácteo, de ao redor do 7,5%, critica que está por baixo da subida do 15% producida en Europa. Unha cuestión que achaca á falta de poder negociador dos gandeiros galegos fronte á "imposición" da industria.

PRESENZAS

Esta cita, que se celebrará na Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago, leva por nome: 'O sector lácteo a debate. Horizonte 2027'.

Contará, entre outros, co secretario xeral de Agricultura, Carlos Cabanas; a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez; o presidente da interprofesional láctea (Inlac), José Armando Tellado; o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso; e o secretario xeral de UPA, Lorenzo Ramos.

MELLORAS A REALIZAR

Así, García sinala que no acordo lácteo "a arbitraxe e a negociación obrigatoria" seguen sendo necesarios, pois aínda que hai recuperación de prezos para gandeiros, non ven favorecidos de que as industrias e distribución cultiven os seus "mellores" resultados, que non repercuten como deberían nos produtores. De feito, lembra que se seguen producindo peches de granxas lácteas.

Ademais, pide que "non se deixe en mans da industria" a cantidade de curmás ou rebaixas que se producen en función da calidade do leite sobre o prezo base, pois se producen oscilacións que considera "arbitrarias".

Tamén lamenta o secretario xeral de Unións Agrarias a "negativa" das industrias a negociar con organizacións de produtores lácteos (OPL) os contratos.

Xunto a isto, quéixase de que todo iso sucede nun momento no que Galicia conta coa menor porcentaxe de superficie agraria "da Unión Europea", "mentres existen miles de hectáreas abandonadas".

A modo de exemplo, apunta que hai "máis de 30.000 hectáreas" de superficie agraria que se forestaron "de forma ilegal". Por tal motivo, avisa que a necesidade de terra é "un tema clave" para o agro galego.