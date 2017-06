(AMP) Localizan á muller desorientada tras sufrir unha caída en Carballo (A Coruña)

A muller buscada polos servizos de emerxencia que estaba desorientada tras sufrir unha caída no municipio de Carballo (A Coruña) foi localizada este martes.

Segundo informaron a Europa Press fontes da Guardia Civil, a muller, duns 78 anos de idade, foi localizada pasadas as 13,00 horas despois de que sobre as 10,00 horas se puxese en marcha o dispositivo de procura.

Case ao mesmo tempo da alerta, a muller contactou co persoal do 112 e indicou que se atopaba en Xoane, Goiáns, pero estaba desorientada. Segundo dixo, ía camiñando cando caeu e non se podía levantar.

Por iso, o Centro de Atención ás Emerxencias do 112, ademais de alertar a Urxencias Sanitarias, solicitou a colaboración dos efectivos de Protección Civil de Carballo e dos Bombeiros que, desde ese instante, colaboraron na procura da muller cos axentes da Guardia Civil.

Fontes do Instituto Armado explicaron que a muller levaba desaparecida desde a noite e, cando a atoparon, presentaba "síntomas de ter frío" e "algúns rasguños".

Tras ser localizada, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias, ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia asistencial para atender á muller, M.R.Q., de 78 anos. A septuaxenaria foi levada ao Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), segundo concretaron por parte da Benemérita.