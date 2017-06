Comisaría de Vigo aposta por coordinarse con policías locais do sur da provincia en estranxeiría, drogas ou menores

A Comisaría de Policía Nacional de Vigo foi escenario este martes, por primeira vez, dunha reunión de coordinación entre este corpo e representantes das policías locais de once municipios do sur da provincia de Pontevedra, para establecer as bases dunha colaboración máis estreita en materias como estranxeiría, menores, seguridade privada, drogas, 'oficinas móbiles' de expedición do DNI ou trata de seres humanos.

Reunión de policías do sur da provincia de Pontevedra. | Fonte: Europa Press

O comisario xefe de Vigo, Manuel Teijeiro, de quen partiu esta iniciativa, recoñeceu, en declaracións aos medios, que xa existe unha cooperación "excelente" entre a Policía Nacional e as policías locais de Vigo e Redondela, por cuestións de "territorialidade". "Desgraciadamente non se dá noutros territorios", apuntou, e xustificou a necesidade de avanzar nese camiño.

Segundo explicou, a Policía Nacional ten a competencia exclusiva en cuestións como drogas, estranxeiría, trata de seres humanos, seguridade privada ou menores, ás que tamén teñen que enfrontarse os axentes locais de pequenos municipios.

Por iso, ofreceron cooperar coas Policías Locais para actuar nestes ámbitos e, de maneira recíproca, aproveitar as achegas dos axentes municipais que "poden ver cousas" que o 091 non ve e "pisan o terreo" a diario nos seus concellos.

Nesa liña, apuntou que os policías locais poden ter coñecemento de primeira man de locais onde se distribúa droga, establecementos que empreguen traballadores estranxeiros en situación irregular, ou locais onde se produza explotación de mulleres.

PARTICIPACIÓN EN OPERATIVOS

Ata agora, cando a Policía Nacional desprega un operativo nun destes municipios, informaba á Guardia Civil, pero non ás Policías Locais, algo que o comisario Teijeiro pretende emendar. Ademais, como precisou, "a Policía Local pode ter o seu espazo" neses operativos, en cuestións que son da súa competencia.

Segundo Manuel Teijeiro, os axentes municipais poden participar "puntualmente" en determinadas accións, e puxo como exemplo unha intervención nun clube de alterne, ao que a Policía Nacional vai "cuns obxectivos" relacionados con trata ou explotación de mulleres. "A Policía Local pode ter o seu espazo, porque eses locais teñen que cumprir uns requisitos que establecen os Concellos", apostilou.

POLICÍAS LOCAIS "DESAMPARADAS"

Pola súa banda, o xefe da Policía Local do Porriño, Florencio Porto, recoñeceu que os axentes municipais atópanse no seu día a día con casos de drogas, menores ou inmigrantes en situación irregular, nos que precisan "asesoramento" da Policía Nacional. "Sentimos un pouco desamparados", admitiu, e lembrou que estes axentes deben coordinarse con Policía Nacional, Guardia Civil e Policía Autonómica.

Segundo lembrou, os axentes locais traballan "moi preto" dos cidadáns, e todos os conflitos que xorden nos municipios pequenos "chegan á porta da Policía Local".

Así, insistiu, necesítase un "apoio e asesoramento" en momentos "críticos", nos que os axentes deben tomar decisións "en poucas horas", e puxo como exemplo o sucedido recentemente no Porriño, cun menor en coma etílico, procedente dunha familia desestructurada. Un caso no que estiveron implicados varios corpos de seguridade, os servizos sociais, ou a Fiscalía de Menores.

Florencio Porto apostou porque a iniciativa do comisario Teijeiro, de profundar na coordinación e cooperación entre Policía Nacional e policías locais mantéñase, e leven a cabo encontros periódicos para tal fin.

Na reunión celebrada este martes na Comisaría de Vigo participaron axentes da Policía Local de Vigo, Redondela, A Cañiza, A Guarda, Tomiño, Ponteareas, Nigrán, Baiona, O Porriño, Mondariz e Salvaterra.