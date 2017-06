Detido por estafa tras ofrecer por Internet unha carabina que nunca recibiu un comprador de Pontevedra

Axentes da Policía Nacional detiveron a un home, F.R.D., de 41 anos, como presunto autor dun delito de estafa a través dun anuncio publicado en Internet para vender unha carabina por un importe de 500 euros a un cidadán de Pontevedra, que efectuou o pago pero non a recibiu.

O detido, con antecedentes por feitos similares, foi posto a disposición xudicial, segundo informan a Xefatura Superior de Policía de Cantabria e a Comisaría de Pontevedra.

Un internauta navegando pola rede atopou nunha coñecida web de compra-venda en liña o anuncio dunha carabina de aire comprimido que se vendía por 500 euros. Interesado pola adquisición da arma, segundo relata a Policía Nacional, contactou co vendedor e acordou qu,e unha vez abonada a cantidade por trasferencia, enviaríalla.

Ese mesmo día, tras realizar a trasferencia, xa non volveu ter noticias do vendedor e, ao non recibir o produto, acudiu ás dependencias policiais da súa cidade, en Pontevedra, o pasado día 10 de abril para denunciar o ocorrido.

As xestións practicadas polos investigadores policiais da Brigada Provincial de Policía Xudicial da Comisaría de Pontevedra, frutificaron ao identificar a F.R.D., con domicilio en Santander, como a persoa que puxo o anuncio e recibiu a cantidade acordada na suposta compra-venda en liña.

Por tal motivo, efectivos policiais da Brigada Xudicial da Xefatura Superior de Cantabria procederon a practicar a súa detención na tarde do pasado mércores día 7 por un delito de estafa.