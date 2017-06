(AM) Feijóo non comparecerá para abordar a desaparición do Pastor, pero terá que responder a En Marea e BNG

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, non comparecerá no pleno da próxima semana para abordar de forma monográfica a integración do Banco Popular-Pastor no Santander, pero En Marea e BNG levarán este asunto á sesión de control para esixir explicacións.

Xunta de portavoces | Fonte: Europa Press

Diso deron conta en rolda de prensa os portavoces dos distintos grupos parlamentarios, despois de reunirse para fixar a orde do día da sesión plenaria da semana que vén.

En primeiro termo, a representante do Bloque no Hórreo, Ana Pontón, atribuíu ao presidente o "triste mérito" de converterse en "o liquidador do sistema financeiro galego", primeiro coas extintas caixas e agora co Pastor. Todo iso, profundou, pola súa "incompetencia" ao "defender os intereses do país" e a súa "complicidade" con "os acordos PP-PSOE para concentrar e centralizar" a banca.

E, visto que "foxe da súa responsabilidade" de dar contas á Cámara, pediralle na sesión de control que aclare "de que lado está". "Ou cos intereses da familia Botín ou cos traballadores e os pequenos investidores", expuxo, desde o convencemento de que este proceso supuxo "unha nova estafa" a Galicia.

Na mesma liña, o portavoz de En Marea, Luís Villares, tamén fixo fincapé no "espolio" a Galicia e nas repercusións que terá a integración do Popular-Pastor no Santander no emprego e nos servizos financeiros da comunidade. Neste punto, demandou coñecer "as claves" desta operación financeira e a posición que mantivo o regulador bancario.

Ademais, preguntará a Feijóo se porá en marcha medidas de protección para os pequenos investidores tras subliñar o seu "terrible balance" tamén no ámbito financeiro. "A súa actitude de pasividade non é normal", incidiu, desde o convencemento de que ten "responsabilidade" no ocorrido.

GALICIA, "ESPECIALMENTE AFECTADA"

Pola súa banda, o responsable do PSdeG no Parlamento, Xoaquín Fernández Leiceaga, quen tamén pediu a comparecencia do mandatario, puxo o foco en que Galicia resulta "especialmente afectada" pola absorción do Banco Pastor polo Santander e denunciou que houbo aspectos "pouco transparentes" durante o proceso.

De feito, ao seu xuízo, os supervisores demostraron "unha actitude neglixente, mesmo imprudente na última fase" e os auditores, "unha actuación cando menos criticable" que haberá que analizar a fondo.

A modo de exemplo, explicou que se xustificou a disolución da entidade na súa falta de liquidez, aínda que posteriormente púxose sobre a mesa a súa falta de solvencia. Entón, preguntou, "que pasa coa auditoría de 2016 e cos tests de tensións?". "Existen contradicións que é conveniente aclarar", requiriu.

Dito isto, o socialista manifestou que comprende que os pequenos accionistas "sentan estafados" e animounos a acudir á Xustiza, á vez que demandou ao Goberno autonómico "mitigar os efectos laborais e de exclusión financeira" na comunidade.

"A Xunta NON SE DESENTIENDE"

Finalmente, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, lembrou que a intervención neste caso está ditada polo mecanismo único de resolución, o cal non significa que a Xunta se haxa "desentendido dos problemas que afectan os galegos", principalmente os traballadores e os pequenos investidores.

"A Xunta preocuparase por estas persoas e fará o posible por preservar o maior número de postos de traballo e de oficinas en Galicia", garantiu, aínda que aceptou que "todo o que sexa coñecer" como levou a cabo o proceso "é importante e interesante".

E é que, como admitiu, "hai preguntas no aire" sobre a actuación dos supervisores, pois "chama a atención" a diferenza de comportamento no caso de Liberbank, no que se prohibiron as accións baixistas. "É bo que se saiba que pasou, pero pedir esas explicacións á Xunta e ao seu presidente está fóra de lugar", resolveu, despois de lembrar que o ministro de Economía, Luís de Guindos, xa compareceu no Congreso para abordar este asunto.

PREGUNTA DO PSdeG

Pese ao apoio do PSdeG a que o presidente da Xunta dese explicacións sobre este asunto, a súa pregunta a Feijóo no pleno da próxima semana versará sobre a atención aos maiores, un colectivo que engloba unhas 700.000 persoas en Galicia.

En concreto, Leiceaga avanzou que sacará a colación a "morosa" aplicación da Lei de Dependencia, a situación das pensións e a oferta "moi deficiente" de residencias públicas.

SUBIDA DA LUZ

Outro asunto que levarán a pleno tanto PSdeG como BNG é a posibilidade de que os galegos teñan "a luz máis cara", no caso de que se permita ás compañías repercutir nos clientes a denominada "fiscalidade verde".

"O colmo dos colmos", resumiu Pontón, crítica con que se bloquee que Galicia poida ter unha tarifa máis barata pola súa condición de produtora pero si poida sufrir un incremento do recibo. "Non podemos permanecer impasibles", apelou, e anunciou que insistirá en fixar "unha tarifa galega" para a electricidade.

A continuación, Leiceaga reclamou un cambio na Lei do sector eléctrico para "defender mellor os intereses de Galicia". "É un tema importante para os petos dos galegos e que afecta á autonomía financeira da comunidade", argumentou.

COMPARECE ROMÁN RODRÍGUEZ

A sesión plenaria da semana próxima comezará coa comparecencia do conselleiro de Cultura, Educación e Universitaria, Román Rodríguez, a petición propia.

Entre outros asuntos, tamén se debaterá, a instancias do BNG, sobre o sistema de financiamento autonómico e a situación dos pensionistas galegos; mentres o PSdeG rexeitará o peche de camas dos hospitais e reclamará unha oferta de gardarías "máis ambiciosa".

En Marea demandará crear unha fiscalía anticorrupción na comunidade e calcular a viabilidade de "rescatar para o público" a AP-9; e o PPdeG pedirá traballar para que os casos de okupación de vivendas dirímanse en xuízos rápidos e preguntará sobre o resultado da viaxe a China de Feijóo.