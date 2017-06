Acepta unha condena de 35 anos por secuestrar e abusar da súa esposa e da súa filla en Vigo

O procesado por ameazar, secuestrar e abusar da súa esposa e da súa filla Henry Carmona, de 59 anos e natural de Colombia, aceptou unha condena de 35 anos de cárcere polos feitos que o sentaron este martes no banco da Sección Cuarta da Audiencia de Pontevedra.

O acusado recoñeceu ante o tribunal que entrou sen permiso no que fora o domicilio familiar onde, coa axuda doutras dúas persoas, maniatou e ameazou durante horas á súa filla e á súa esposa, de quen tamén abusou sexualmente.

"Estas son cousas que suceden do mal que un o pasa cando queda sen traballo", tratou de xustificar Henry Carmona ante o tribunal. "Arrepíntome moito", engadiu.

Henry Carmona chegou a un acordo co fiscal xefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, durante o transcurso do xuízo despois de romper de maneira inesperada o que xa alcanzaran inicialmente.

Na súa declaración durante a vista oral o acusado negou abusar sexualmente da súa muller e da súa filla menor, pero admitiu que incumpriu a orde de afastamento e, acompañado de dous homes armados, entrou no domicilio do seu expareja no centro de Vigo.

Así mesmo, negou que as golpeou e ameazado con explotar unha bombona de butano á que cortou a goma. Con todo, o testemuño do seu exmujer resultou determinante no desenvolvemento do xuízo. Na súa declaración por videoconferencia ratificou a súa denuncia e relatou a tortura á que foron sometidas polo procesado o 19 de xaneiro de 2015.

"Para min foron o tres anos máis duros da miña vida", sinalou a muller antes de explicar á Sala a súa versión dos feitos que tentou " esquecer". Segundo dixo, cando chegou á súa casa aquel día estaban a esperala o seu marido e dous descoñecidos.

Do mesmo xeito que fixeran previamente coa súa filla, a ela tamén a maniataron para deixala encima da súa cama, cada unha nunha habitación distinta. Segundo relatou, Henry Carmona a quixo "asfixiar". "Poñéndome un trapo na boca e tapándome o nariz", lembrou. Ademais, dixo que lle "picou" cun coitelo e agrediuna. "Enchéndome a cara e o corpo de negróns", declarou entre bágoas.

AGRESIÓNS SEXUAIS

A vítima relatou que logo a obrigou a practicar sexo. "Eu non desexaba manter esas relacións", admitiu, para engadir que "tiña medo". Das agresións sexuais que tamén sufriu a súa filla a nai asegurou que non soubo nada ata que escoitou á menor relatando o ocorrido á forense.

"Non cría que esta persoa nos odiase desta maneira para facernos tanto dano á miña filla e a min", explicou ás maxistradas. "Eran sentimentos atopados porque el é o pai da miña filla", abundou. Tamén ratificou que Henry Carmona chegou a manipular a bombona dunha estufa á que cortou a goma. "Acendía o chisqueiro tentando que estalase toda a casa connosco dentro", sostivo a muller.

Logo lograron tranquilizalo, segundo engadiu, e a súa filla aproveitou un descoido para pedir por Instagram a un amigo que alertase á Policía Nacional, que se personó na vivenda e detivérono.

RECOÑECE Os FEITOS

Tras escoitar esta declaración, o acusado si recoñeceu os feitos e asumiu a pena de 35 anos que lle expuxo o fiscal. Por dous delitos de detención ilegal pídenlle cinco anos e seis meses de prisión e catro anos polo outro.

Mentres, polos dous delitos de agresión sexual pide 12 anos e 13 anos e seis meses. Por malos tratos, solicita 57 días de traballos en beneficio da comunidade.

Xunto coa pena de cárcere, a Fiscalía solicita unha indemnización de 41.200 euros polas secuelas e as lesións que lle causou a ambas as mulleres. Ademais, o fiscal pedirá que, unha vez salga de prisión, estea 20 anos en liberdade vixiada e que se decrete unha nova orde de afastamento con respecto ás dúas vítimas, como mínimo por un período superior en tempo de dez anos á pena de cárcere que se lle impoña.

O tribunal ditará sentenza nos mesmos termos acordados na conformidade tras o acordo alcanzado polo procesado e a Fiscalía.