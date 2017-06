A conselleira do Mar, Rosa Quintana, insistiu este martes en que "non é lóxico" que os arrastreiros galegos que faenan en augas españolas e portuguesas en virtude do convenio con Portugal fagan o seu descanso semanal, mentres que a frota portuguesa "non o respecta", e volveu a reclamar igualdade na aplicación da normativa.

A conselleira Rosa Quintana na Far Fish Vigo | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios tras participar nunha xornada de presentación do proxecto 'Far Fish' en Vigo, a conselleira repetiu o seu desexo de que haxa "igualdade entre as frotas". "Entendemos que no convenio bilateral deben terse en conta as características das frotas e as normas dos países. O que non nos parece lóxico é que, se a nosa frota fai o descanso semanal, a frota portuguesa non o respecte", incidiu.

Rosa Quintana lembrou que, con esa práctica, a frota lusa "gaña competitividade no mercado" á conta dos pescadores galegos, e subliñou que, entre dous países "netamente pesqueiros" e que "faenan nos mesmos caladoiros", as normas que se apliquen "deben ser iguais para as dúas partes".