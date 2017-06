Admitidos 4.595 aspirantes para o concurso-oposición que o Sergas realizará no último trimestre

A Consellería de Sanidade informou este martes de que resultaron admitidos 4.595 aspirantes para o concurso-oposición que realizará o Sergas no último trimestre do ano para varias categorías de persoal licenciado sanitario e de xestión de servizos.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica na súa edición deste martes a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Sergas pola que se declaran, con carácter definitivo, as persoas aspirantes admitidas e excluídas así como as exentas e non exentas do exercicio de lingua galega.

Tamén, segundo concreta Sanidade nun comunicado, noméanse os membros dos tribunais cualificados do concurso-oposición para o ingreso en varias categorías/especialidades do persoal licenciado sanitario e de xestión de servizos.

Dos 4.595 aspirantes admitidos, terá que realizar o exame de lingua galega, ao non acreditar o seu coñecemento mediante a presentación do correspondente certificado celga, un total de 937.

A Consellería de Sanidade apuntou que "está previsto que os exercicios da fase de oposición desenvólvanse no último trimestre deste ano".

Ademais, sinalou que na composición dos tribunais "respectáronse os principios de profesionalidade e especialización dos seus membros establecidos pola normativa vixente", así como os "criterios de designación elaborados pola Comisión Técnica de Mellora" dos procesos selectivos e aprobados pola Mesa Sectorial de Negociación, o pasado 8 de xuño.

Sanidade engadiu que os órganos de selección están formados "por profesionais con distinta antigüidade no sistema sanitario público e procedentes de distintos ámbitos de xestión".