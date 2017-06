Expertos mundiais en esclerose múltiple abordan en Santiago novidades no tratamento desta patoloxía

Expertos mundiais en esclerose múltiple debaten desde este martes e ata o venres en Santiago de Compostela sobre as novidades no tratamento e rehabilitación desta patoloxía.

Segundo informa a Xerencia sanitaria de Santiago, a '5ª Summer School of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis' enmárcase no programa que desenvolve o grupo Ectrims con talleres específicos e escolas de verán de contido científico e clínico sobre os máis relevantes asuntos vinculados coa esclerose múltiple.

Na convocatoria destacan que se prevé que os resultados deste encontro no que, baixo o título 'Tratamento e rehabilitación sintomática', debaterán case un cento de expertos mundiais --neurólogos, médicos de rehabilitación e equipos de terapia multidisciplinar-- sexan publicados nunha revista recoñecida internacionalmente.

O único galego relator neste encontro, o neurólogo José María Prieto, da Unidade de Esclerose Múltiple do Hospital Clínico de Santiago, que é referencia nacional, considera que se trata da "enfermidade do sistema nervioso máis frecuente en adultos novos de entre 20 e 40 anos" e despois dos accidentes de tráfico representa a primeira causa de discapacidade en occidente.

PREVALENCIA

A Xerencia sanitaria compostelá apunta, así mesmo, que hai poucos casos en nenos e en persoa maiores de 55-60 anos. Segundo engade, afecta con máis frecuencia a mulleres. Así, en España existen uns 45.000 doentes.

Prieto destaca que "os estudos epidemiolóxicos que se realizan en Santiago, Ferrol, Pontevedra e Ourense confirman que Galicia é unha zona de alta frecuencia da enfermidade, probablemente a máis alta de España".

Respecto diso, sinalou que aumentou desde 79 pacientes por cada 100.000 habitantes fai dez anos ata as 123 persoas por cada 100.000 na actualidade.

"É dicir a frecuencia da enfermidade aumenta, non coñecemos a razón para iso e debemos considerar que Galicia é unha zona de alto risco estimando que deben existir entre 2.700 e 3.000 enfermos, aínda que agora sanemos que esta cifra é inferior á real", segundo conclúe.