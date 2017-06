A Audiencia Provincial de Lugo iniciou este martes, con media hora de atraso, o xuízo contra o alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, e o seu predecesor no cargo, Fernando Pensado, por acoso laboral contra a secretaria municipal, unhas acusacións que a defensa do rexedor considera "falsas" e tras as que ve unha motivación de "carácter político".

Xuízo alcalde Palas de Rei en Lugo | Fonte: Europa Press

Ademais do rexedor e do exalcalde, no banco sentan catro concelleiros, catro funcionarios e o exdirector xeral de Administración Local da Xunta, Norberto Uzal, para os que a Fiscalía reclama inhabilitación. Ademais, para Pensado e Taboada pide dous anos de prisión por acoso laboral e prevaricación. Outros delitos que se contemplan son usurpación de funcións públicas e infidelidade na custodia de documentos.

A secretaria, Celia González, que volveu ao Concello de Palas en outubro, asegurou ante os medios de comunicación, antes de entrar na sala, que está "coa ilusión de que despois de sete anos moi longos, dun proceso larguísimo", isto "por fin resólvase". "Véxoo como o final dun longo camiño", apostilou.

No entanto, rexeitou entrar en detalles sobre como se atopa. "Agora non é o momento de falar nin de secuelas, nin de expedientes, simplemente foron sete anos moi duros. Só teño a esperanza de que isto sexa un punto final", sentenciou.

"FALSIDADE" DAS ACUSACIÓNS

José Ramón Sierra, avogado do alcalde, que se deu de baixa no PP para afrontar o xuízo, expuxo que na vista preténdese acreditar "a falsidade das acusacións, moi graves, polo carácter político que teñen a maioría das afirmacións da acusación particular".

"Estamos ansiosos de que comece isto e podamos limpar, dalgunha maneira, a nosa imaxe, a nosa dignidade e a nosa honra, que está estigmatizado e manchado por esta acusación despois de tantos anos", sostivo Sierra, que viu "moi curioso que a querela se interpuxese unha semana antes das eleccións" municipais.

Tanto este avogado como o de Fernando Pensado, Juan Carlos López Abad, piden a absolución para os seus patrocinados. "Unha absolución como unha catedral", engadiu Abad, para quen "non existe ningunha proba que leve a unha condena nun procedemento penal".

No entanto, o letrado admitiu implicitamente que "pode haber algún tipo de irregularidade como as hai en todos os concellos", aínda que serían "susceptibles da fiscalización por outros órganos xurisdicionais, como o Contencioso-Administrativo".

"O Tribunal de Contas do que se pronuncia é que efectivamente non existiu ningún tipo de malversación, nin quebranto para a facenda pública. É unha das acusacións máis graves pola acusación particular, non polo fiscal", dixo o avogado.

ATRIBUCIÓN "INXUSTA"

Antes do xuízo, os funcionarios do Concello de Palas de Rei tiveron o respaldo de UXT, co secretario da Federación de Servizos Eliseo Rivas á cabeza, que mantivo que a imputación a estes é "inxusta".

Tanto o alcalde, Pablo Taboada, como o exalcalde, Fernando Pensado, eludiron facer declaracións á prensa á súa chegada aos xulgados lucenses.

Segundo o escrito da Fiscalía, o suposto acoso laboral á secretaria comezou fai oito anos, sendo rexedor Pensado, pero a situación estendeuse con Taboada xa na alcaldía, desde 2011.

Durante ese tempo, di o Ministerio Fiscal, producíronse suspensións de emprego e soldo e mesmo o pleno chegou a votar a favor da destitución da alta funcionaria municipal.