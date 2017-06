Galicia promociona en China o seu patrimonio cultural, a natureza e a gastronomía

Galicia protagonizou este martes no Instituto Cervantes de Pequín (China) unha xornada de promoción turística destinada a 30 empresas especializadas do país asiático e preto de 20 operadores de turismo, aos que presentou os seus atractivos centrándose no patrimonio cultural, a natureza e a gastronomía como elementos destacados.

Presentación de Turismo de Galicia en China | Fonte: Europa Press

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que non puido asistir á presentación debido a unha reunión co viceministro de Relacións Internacionais, Guo Yezhou; destacou a importancia deste acto para dar a coñecer Galicia e incrementar o turismo chinés.

O xefe do Executivo galego referiuse a dous importantes recursos turísticos que unen ambos os territorios, a Ruta da Camelia, deseñada para percorrer a Comunidade a través de 12 pazos e xardíns con exemplares desta especie; e a Muralla de Lugo, Patrimonio da Humanidade, hermanada coa Gran Muralla Chinesa desde 2007.

Feijóo incidiu en que Galicia é unha "comunidade hospitalaria", disposta a acoller a visitantes; cunha gastronomía "valorada"; un "impoñente patrimonio" histórico e artístico e cunha "enorme riqueza natural" e potencial termal.

Con este acto, a Xunta confía en que os peregrinos chineses que xa visitaron Galicia volvan para descubrir os demais atractivos turísticos, así como que cada vez máis cidadáns anímense a coñecer en primeira persoa a ruta "que vertebrou Europa".

UN DESTINO DE CONTRASTES

Durante o acto de presentación, a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, definiu Galicia como "un destino de contrastes con infinidade de posibilidades" que fan del "un lugar atractivo durante os 365 días do ano".

En particular, referiuse ao Camiño de Santiago como un dos principais recursos turísticos, que mestura patrimonio histórico, natureza e culturas chegadas do cinco continentes.

As preto de 400.000 hectáreas protexidas coas que conta Galicia e que supoñen case o 12% do seu territorio foron outro dos valores presentados na cita desenvolvida en Pequín. Ademais do Parque Nacional das Illas Atlánticas, a directora de Turismo destacou os 1.659 quilómetros de costa, con 863 praias, que fan de Galicia "un destino náutico de primeiro nivel". O termalismo e a gastronomía, cos seus produtos de recoñecida calidade, os seus restaurantes Estrella Michelin ou as súas denominacións de orixe vinícolas tamén estiveron presentes.

Sobre a oferta hoteleira, referiuse a establecementos tan singulares como o Hostal dos Reis Católicos ou o Gran Hotel da Toxa, ademais das máis de 600 casas de turismo rural.

RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

Núñez Feijóo dedicou a súa segunda xornada en China a fortalecer as relacións institucionais co país asiático. Así, iniciou a súa axenda cunha reunión co viceministro de Relacións Internacionais, Guo Yezhou, unha das máximas autoridades do país, a quen trasladou o interese de Galicia por estreitar relacións co obxectivo de xerar oportunidades de investimento, de comercio e de intercambio cultural e turístico.

Antes, o presidente da Xunta confirmou a intención do empresariado chinés de visitar Galicia para coñecer o sector da automoción e a competitividade da industria, unha intención que se materializará no outono.

A xornada completarase cunha visita ao grupo Citic, propietarios da empresa de calderería Censa do Porriño e un xigante da maquinaria pesada que emprega procesos industriais innovadores con potencial para ser aplicados en Galicia.