O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acusou este martes ao líder de Podemos, Pablo Iglesias, de "confundir o Congreso dos Deputados cun estudio de televisión" e confiou en que o Goberno que preside Mariano Rajoy "saia reforzado" da moción de censura.

En declaracións aos medios preguntado por esta cuestión, Núñez Feijóo, que se atopa de viaxe institucional a China, indicou que esta será "unha das poucas mocións de censura nos 40 anos de democracia" en España na que "non hai un candidato", un programa nin "ningunha posibilidade de Goberno alternativo".

Para o xefe do Executivo galego, a moción escenifica que Pablo Iglesias "é un especialista en política mediática" e que "naceu nos estudios de televisión". "Pero confunde o Congreso dos Deputados cun estudio de televisión, ao Congreso dos Deputados non se vai a facer audiencias, vaise a resolver os problemas dos españois", sentenciou.

Así, considera que na moción de censura que se debate este martes contraponse "un Goberno homologable ao dun país europeo" como é España e "unha serie de propostas", as de Iglesias, "que non se están implementando en ningún lugar de Europa.

"O razoable para os españois, para a economía española, para o benestar da sociedade española, é que o Goberno do presidente Rajoy continúe a lexislatura, porque a outra opción é ir cara a modelos económicos e sociais que son impropios dun país occidental como é España", sentenciou.

Núñez Feijóo asegurou que o goberno de Rajoy sairá "reforzado" desta moción, que demostrará que "a única posibilidade de que haxa un Goberno nesta lexislatura é co encabezado polo presidente Rajoy", xa que "gañou as eleccións, non unha, senón dúas veces" e porque "en calquera Goberno alternativo estaría o señor Iglesias e estaría Podemos". "E os socios da Unión Europea non entenderían unha España na que o señor Iglesias e Podemos formen parte do Goberno", sentenciou.