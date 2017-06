Lídia Senra (AGE) pide en Estrasburgo o cumprimento da Carta Europea das Linguas nunha intervención en galego

A eurodeputada galega Lídia Senra (AGE Europa) interveu no pleno do Parlamento Europeo en Estrasburgo para reclamar o cumprimento da Carta Europea das Linguas Rexionais, Minoritarias ou Minorizadas, unha intervención que realizou en galego.

Coincidindo co 25 aniversario da adopción desta carta, Senra quixo denunciar que, "pasado un cuarto de século, nin a propia UE, nin o Goberno do Estado nin o galego están a garantir os dereitos lingüísticos que se recollen no documento".

Así, criticou a "vulneración sistemática da Carta Europea por parte das autoridades da Galicia e do Estado español" e reclamou "a necesidade de que as autoridades competentes derroguen todas as actuacións contra a lingua galega postas en marcha nos últimos anos, entre elas o Decreto do ensino".

"A Xunta e o Estado levan a cabo prácticas que supoñen un desprezo intolerable á nosa lingua, así como a vulneración dos nosos dereitos lingüísticos por parte de quen ten o deber de protexelos e pór os medios para garantir a plena normalización do galego e o seu uso en todos os ámbitos", dixo Lídia Senra.

Actualmente, o Parlamento Europeo "segue sen posibilitar" que os eurodeputados de lugares con lingua propia que non constitúen estado ou de lugares con lingua minoritaria, "poidan expresarse no seu idioma con normalidade, xa que non se permite que os servizos de interpretación da Cámara realicen as traducións necesarias para que o resto de membros poidan entender o que se está falando".